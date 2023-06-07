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Ребров сообщил, кто войдет в его тренерский штаб и продолжительность своего контракта
Три иностранца и украинские специалисты
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Наставник сборной Украины Сергей Ребров сообщил, кто будет работать в его штабе в главной команде страны.
"Мы еще не подписали контракты со всеми помощниками. Но думаю, что это будут мои помощники, которые были у меня в "Аль-Айне": Альберто Босхе и Висенте Гомес. Также будет Глеб Платов.
Также будут украинские помощники. Тренер вратарей – Рустам Худжамов.
Сейчас мы привлекаем на сбор тренера по физподготовке "Шахтера". Но это только на этот сбор.
УАФ добавляет, что Висенте Гомес будет отвечать за физическую и тактическую подготовку игроков сборной, Альберто Босх - за сбор информации относительно игроков сборной и ее соперников, анализ матчей сборной и матчей других команд, Унаи Мельгоса - за сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежи и юношеских сборных, Глеб Платов - тренер-аналитик, Рустам Худжамов - тренер вратарей.
Контракты с главным тренером и его штабом заключены до 30 июля 2026 года.
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