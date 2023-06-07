Ребров сообщил, кто войдет в его тренерский штаб и продолжительность своего контракта

Наставник сборной Украины Сергей Ребров сообщил, кто будет работать в его штабе в главной команде страны.

"Мы еще не подписали контракты со всеми помощниками. Но думаю, что это будут мои помощники, которые были у меня в "Аль-Айне": Альберто Босхе и Висенте Гомес. Также будет Глеб Платов. Также будут украинские помощники. Тренер вратарей – Рустам Худжамов. Сейчас мы привлекаем на сбор тренера по физподготовке "Шахтера". Но это только на этот сбор.

УАФ добавляет, что Висенте Гомес будет отвечать за физическую и тактическую подготовку игроков сборной, Альберто Босх - за сбор информации относительно игроков сборной и ее соперников, анализ матчей сборной и матчей других команд, Унаи Мельгоса - за сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежи и юношеских сборных, Глеб Платов - тренер-аналитик, Рустам Худжамов - тренер вратарей.

Контракты с главным тренером и его штабом заключены до 30 июля 2026 года.