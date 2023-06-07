  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров сообщил, кто войдет в его тренерский штаб и продолжительность своего контракта
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров сообщил, кто войдет в его тренерский штаб и продолжительность своего контракта

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Три иностранца и украинские специалисты

Ребров сообщил, кто войдет в его тренерский штаб и продолжительность своего контракта

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Наставник сборной Украины Сергей Ребров сообщил, кто будет работать в его штабе в главной команде страны.

"Мы еще не подписали контракты со всеми помощниками. Но думаю, что это будут мои помощники, которые были у меня в "Аль-Айне": Альберто Босхе и Висенте Гомес. Также будет Глеб Платов.

Также будут украинские помощники. Тренер вратарей – Рустам Худжамов.

Сейчас мы привлекаем на сбор тренера по физподготовке "Шахтера". Но это только на этот сбор.

УАФ добавляет, что Висенте Гомес будет отвечать за физическую и тактическую подготовку игроков сборной, Альберто Босх - за сбор информации относительно игроков сборной и ее соперников, анализ матчей сборной и матчей других команд, Унаи Мельгоса - за сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежи и юношеских сборных, Глеб Платов - тренер-аналитик, Рустам Худжамов - тренер вратарей.

Контракты с главным тренером и его штабом заключены до 30 июля 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Очень доволен вернуться в Украину, работать на Украину, - Ребров
yellow-arrow
Презентация нового главного тренера сборной Украины: как это было. ВИДЕО
yellow-arrow
Ребров: Сейчас тренер у молодежной сборной. Что будет после Евро, мы посмотрим
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
07.06.2023 в 13:00
Урааааааа. Определились.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде