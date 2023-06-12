Германия – Украина. 3:3. Хавертц и Киммих сравнивают счет в концовке

Германия отыгрывает 1 мяч отставания в товарищеском матче со сборной Украины. Кай Хавертц забил в ворота Анатолия Трубина.

Хавертц подхватил мяч в штрафной площади и ударом в нижний левый угол ворот, переиграл вратаря. Анатолий Трубин не мог выручить.

83' Кай Хавертц – 2:3.

Эдуард Соболь на 90-ой минуте встречи неудачно исполнил подкат в своей штрафной. Судья указал на точку и Йозуа Киммих не смазал.

93' Йозуа Киммих (пен.) – 3:3.