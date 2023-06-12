Национальная сборная Украины
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Германия – Украина. 3:3. Хавертц и Киммих сравнивают счет в концовке
Упущенная победа
Фото: Getty Images
Германия отыгрывает 1 мяч отставания в товарищеском матче со сборной Украины. Кай Хавертц забил в ворота Анатолия Трубина.
Хавертц подхватил мяч в штрафной площади и ударом в нижний левый угол ворот, переиграл вратаря. Анатолий Трубин не мог выручить.
83' Кай Хавертц – 2:3.
Эдуард Соболь на 90-ой минуте встречи неудачно исполнил подкат в своей штрафной. Судья указал на точку и Йозуа Киммих не смазал.
93' Йозуа Киммих (пен.) – 3:3.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.06.2023 в 21:20
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