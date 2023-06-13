Це ж було вже. ФОТО репортаж с товарищеского матча Германия - Украина

В понедельник, 12 июня, сборная Украины сыграла товарищеский матч со сборной Германии. Сине-желтые, впервые вышедшие на поле под руководством Сергея Реброва, несмотря на то, что пропустили первыми, были близки к победе, ведь вели в счете 1:3. Однако Бундестим смогла отыграться - финальный свисток зафиксировал 3:3.

Интересно, что с таким же итогом закончился товарищеский матч, который Украина и Германия сыграли в 2011 году. Тогда мы открывали НСК Олимпийский после реконструкции, на этот раз немцы проводили свой 1000-й матч в истории.

Лучшие кадры с поединка смотрите в фоторепортаже Оксаны Васильевой.

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