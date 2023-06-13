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Зозуля: Шевченко бегал по сборной и говорил ребятам, что Зозуля нас бросил
Форвард рассказал, почему он ушел из сборной Шевченко
Экс-форвард
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"Мне пишут, что у меня обида, что он не вызывал меня в сборную. Кто меня прекрасно знает, как человека… Он меня не то, что не вызывал. Я сам отказался от сборной. Посмотрите мой пост, где-то 2016-2017 год. Ну, я сам написал, что отказываюсь от сборной.
Я все прекрасно понимал, я ведь не маленький мальчик. Понимал, что Шевченко, если и будет вызывать, то будет сажать меня на трибуны. Я этого не хочу. Я ему позвонил перед этим постом и спросил.
Что я отказываюсь от сборной, потому что у меня нет игровой практики. Когда появится, вам решать, вызвать или нет. Все. Он сказал: "Вау, супер, ты мужик, ты класс, конечно, пиши пост.
Он бегал потом по сборной и говорил ребятам: "Зозуля такой плохой, нас бросил. Видели, что он написал?". Многие такие ситуации есть, которые мне неприятны", – сказал Зозуля.
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