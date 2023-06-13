  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зозуля: Шевченко бегал по сборной и говорил ребятам, что Зозуля нас бросил
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зозуля: Шевченко бегал по сборной и говорил ребятам, что Зозуля нас бросил

Национальная сборная Украины
Обновлено
(12 голосов)

Форвард рассказал, почему он ушел из сборной Шевченко

Зозуля: Шевченко бегал по сборной и говорил ребятам, что Зозуля нас бросил

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля рассказал о своих отношениях с бывшим наставником национальной команды Андреем Шевченко.

"Мне пишут, что у меня обида, что он не вызывал меня в сборную. Кто меня прекрасно знает, как человека… Он меня не то, что не вызывал. Я сам отказался от сборной. Посмотрите мой пост, где-то 2016-2017 год. Ну, я сам написал, что отказываюсь от сборной.

Я все прекрасно понимал, я ведь не маленький мальчик. Понимал, что Шевченко, если и будет вызывать, то будет сажать меня на трибуны. Я этого не хочу. Я ему позвонил перед этим постом и спросил.

Что я отказываюсь от сборной, потому что у меня нет игровой практики. Когда появится, вам решать, вызвать или нет. Все. Он сказал: "Вау, супер, ты мужик, ты класс, конечно, пиши пост.

Он бегал потом по сборной и говорил ребятам: "Зозуля такой плохой, нас бросил. Видели, что он написал?". Многие такие ситуации есть, которые мне неприятны", – сказал Зозуля.

По теме
yellow-arrow
Молодежная сборная Украины в режиме инкогнито победила Кувейт
yellow-arrow
Пихаленок: Это был юбилейный, 1000 матч сборной Германии, мы их поздравляем с этим
yellow-arrow
Олег Федорчук: Ярмоленко важен для сборной Украины как Месси для Аргентины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
(12 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportarenaTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tasha19
13.06.2023 в 19:27
При всій повазі до Зозулі, до того, що він робить, за його громадянську позицію. Але в збірну його не викликали, бо Рома не тягнув рівень збірної, бо він дуже посередній футболіст. Тому Зозулі на Шевченка немає за що ображатися.
Ответить
+2
-1
Lion Killer (Львів)
13.06.2023 в 18:43
Рома, іноді краще жувати...
Ответить
+3
-2
dmitpan88 (Krivoy Rog)
13.06.2023 в 18:40
2016 год-Зозуля напал на судью и спровоцировал массовую драку Кубка Украины «Заря» – «Днепр» (2:0)-это был пиз... всему...
Ответить
+3
-1
Badweather (Бровары)
13.06.2023 в 18:31
Ума нет и видно уже и не будет
Ответить
+3
-3
Zapp Brannigan (Київ)
13.06.2023 в 18:54
У шеви? Згоден! Поки Шева до Баби Натахи в партію ходив, Зозуля добробатам допомагав...
Ответить
+2
-2
Tasha19
13.06.2023 в 19:22
Шева в політику ходив в 2012. Кому і чим тоді Зозуля допомагав?
+2
-1
Zapp Brannigan (Київ)
13.06.2023 в 19:24
А я й не кажу, що це було одночасно прям...
+1
-1
Lion Killer (Львів)
13.06.2023 в 21:35
до чого в цій ситуації допомога добробатам і оце "гівнометання" на Шевченка, до якого йому в плані досягнень в футболі, як до неба. На те Шевченко був тренер, щоб вирішувати хто підходить команді, хто ні. А Зозуля робить з цього якусь токсичну персональну розбірку.
0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.06.2023 в 17:43
О, журікі гомн на вентилятор підкинули!
Ответить
+2
0
Badweather (Бровары)
13.06.2023 в 18:33
Причем в данном случае журналисты? Это чьи слова: их или Сосули?
Ответить
+1
-4
oleg.m.3972 (Харьков)
13.06.2023 в 17:35
Да ты что ?! Опять величайший футболистище поплакаться решил, как его не любят, как не понимают...
Ответить
+4
-6

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде