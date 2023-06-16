Гецко: Довбику будет сложно трудоустроиться в каком-то именитом зарубежном клубе

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко перед матчем украинской национальной команды против Северной Македонии в отборе Евро-2024 поделился опасениями об атакующей ланке команді Реброва.

"Балканцы – довольно непростой визави для наших ребят, но я считаю, что победим с преимуществом в два мяча. Подопечные Сергея Реброва должны осознавать, что очередная потеря очков значительно усложнит путь к финальной части континентального чемпионата.

Почему я настроен оптимистично по итоговому результату? Все же класс украинцев выше, чем у хозяев, свой большой потенциал они доказали в последнем спарринге с именитыми немцами в Бремене. Гости порадовали быстрым переходом от обороны к наступлению, обострениями после многоходовок. Хотя остался неприятный осадок от ошибок наших защитников в конце спарринга, что позволило Бундестиму спастись от поражения. Жаль, потому что имели все шансы испортить хозяевам настроение в юбилейном 1000 матче. Сегодня так расслабляться нельзя.

Но больше беспокоит, что у сборной Украины отсутствуют забивные нападающие. В частности, гренадер Артем Довбик в поединках за главную команду страны почему-то в основном настроен подыгрывать партнерам, забыв, что его миссия – поражать цель. К тому же создается впечатление, что он часто действует на полуоборотах, выпадает из игры. Передвигаясь по полю трусцой, не проявляя инициативы у ворот соперников, Артему будет сложно трудоустроиться в каком-то именитом зарубежном клубе", - сказал Гецко.