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Гецко: Довбику будет сложно трудоустроиться в каком-то именитом зарубежном клубе
Эксперт поделился ожиданиями от матча Северная Македония - Украина
Фото: СК Днепр-1
Экс-игрок
"Балканцы – довольно непростой визави для наших ребят, но я считаю, что победим с преимуществом в два мяча. Подопечные Сергея Реброва должны осознавать, что очередная потеря очков значительно усложнит путь к финальной части континентального чемпионата.
Почему я настроен оптимистично по итоговому результату? Все же класс украинцев выше, чем у хозяев, свой большой потенциал они доказали в последнем спарринге с именитыми немцами в Бремене. Гости порадовали быстрым переходом от обороны к наступлению, обострениями после многоходовок. Хотя остался неприятный осадок от ошибок наших защитников в конце спарринга, что позволило Бундестиму спастись от поражения. Жаль, потому что имели все шансы испортить хозяевам настроение в юбилейном 1000 матче. Сегодня так расслабляться нельзя.
Но больше беспокоит, что у сборной Украины отсутствуют забивные нападающие. В частности, гренадер Артем Довбик в поединках за главную команду страны почему-то в основном настроен подыгрывать партнерам, забыв, что его миссия – поражать цель. К тому же создается впечатление, что он часто действует на полуоборотах, выпадает из игры. Передвигаясь по полю трусцой, не проявляя инициативы у ворот соперников, Артему будет сложно трудоустроиться в каком-то именитом зарубежном клубе", - сказал Гецко.
Напомним, что поединок Северная Македония – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
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