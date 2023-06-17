Очередь в плей-офф Лиги наций. Позиция Украины осталась неизменной

Победа над Северной Македонией в квалификационной группе С вывела сборную Украины на второе проходное место турнирной таблицы. У трех сборных (Украина, Италия, Северная Македония) – по три очка; в такой ситуации учитываются результаты мини-турнира между этими командами. У Украины есть три балла, а у Северной Македонии и Италии – ноль, ведь свои фактические очки они набрали с мальтийцами.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 3 0 0 8-1 +7 9 2 Украина 2 1 0 1 3-4 -1 3 3 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 4 Северная Македония 2 1 0 1 4-4 0 3 5 Мальта 3 0 0 3 1-8 -7 0

Кроме того, по состоянию на сейчас Украина имеет место в плей-офф Дивизиона В Лиги наций. Сербия и Шотландия, которые выше в очереди, сейчас (по состоянию на 19:00 17.06.2023) проходят на Евро-2024 через классический отбор, поэтому Украина – четвертый претендент на одно из четырех мест (сейчас места в Дивизионе А заняты).

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Но поскольку Украина находится на проходном месте в своей квалификационной группе, по состоянию на данный момент плей-офф Дивизиона В выглядит так:

Израиль – Исландия;

Босния и Герцеговина – Финляндия.

Напомним, что для гарантированного места в плей-офф Украине нужно, чтобы из пяти сборных (Израиль, Сербия, Шотландия, Босния и Герцеговина, Финляндия) по меньшей мере две вышли на чемпионат Европы через классический отбор.