Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередь в плей-офф Лиги наций. Позиция Украины осталась неизменной
Есть проходное место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Победа над Северной Македонией в квалификационной группе С вывела сборную Украины на второе проходное место турнирной таблицы. У трех сборных (Украина, Италия, Северная Македония) – по три очка; в такой ситуации учитываются результаты мини-турнира между этими командами. У Украины есть три балла, а у Северной Македонии и Италии – ноль, ведь свои фактические очки они набрали с мальтийцами.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|8-1
|+7
|9
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|3
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|4
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1-8
|-7
|0
Кроме того, по состоянию на сейчас Украина имеет место в плей-офф Дивизиона В Лиги наций. Сербия и Шотландия, которые выше в очереди, сейчас (по состоянию на 19:00 17.06.2023) проходят на Евро-2024 через классический отбор, поэтому Украина – четвертый претендент на одно из четырех мест (сейчас места в Дивизионе А заняты).
- Все основные нюансы посева сборной Украины в режиме Live в Telegram UA-Football
Но поскольку Украина находится на проходном месте в своей квалификационной группе, по состоянию на данный момент плей-офф Дивизиона В выглядит так:
- Израиль – Исландия;
- Босния и Герцеговина – Финляндия.
Напомним, что для гарантированного места в плей-офф Украине нужно, чтобы из пяти сборных (Израиль, Сербия, Шотландия, Босния и Герцеговина, Финляндия) по меньшей мере две вышли на чемпионат Европы через классический отбор.
Популярное сейчас
- Хорошо, что хорошо заканчивается. Северная Македония – Украина 2:3. Видео голов и обзор матча
- Отбор к Евро-2024. Северная Македония - Украина 2:3. С легким перепугом
- Путин: Если мы уничтожили под Киевом 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве
- Северная Македония - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 15:02 Украинские На пути в плей-офф. Итоги первого этапа отбора к Евро-2024. Места для Украины есть и в Дивизионе В, и в Дивизионе А
- 00:10 Украинские Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. Шотландия помогает, Израиль - нет
- 23:58 Украинские Украина на пути в плей-офф отбора в режиме LIVE. Сербия укрепляет лидерство в группе, освобождая место в плей-офф