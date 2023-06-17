План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО

Пятница, 16 июня, оказалась знаковым днем в украинском футболе. В первой половине президента УАФ Андрея Павелко отправили в СИЗО на два месяца, а вечером сборная Украины одержала свою первую победу под руководством Сергея Реброва. Но действительно ли судебное дело грозит главе Ассоциации? И что явилось причиной провала сине-желтых в первом тайме? Известный комментатор Максим Гиленко разбирается в своем влоге на UA-Футбол.

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