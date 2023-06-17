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План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО

Национальная сборная Украины
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Максим Гиленко разбирает горячие события в украинском футболе

План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятница, 16 июня, оказалась знаковым днем в украинском футболе. В первой половине президента УАФ Андрея Павелко отправили в СИЗО на два месяца, а вечером сборная Украины одержала свою первую победу под руководством Сергея Реброва. Но действительно ли судебное дело грозит главе Ассоциации? И что явилось причиной провала сине-желтых в первом тайме? Известный комментатор Максим Гиленко разбирается в своем влоге на UA-Футбол.

В этом выпуске:

  • 01:05 – Почему произошел провал Украины в первом тайме против Северной Македонии
  • 05:36 – Замены Реброва – что это дало
  • 07:19 – Македонцы сами нам помогли
  • 08:43 – Стандарты – первое следствие работы нового тренера
  • 09:43 – Класс украинских футболистов действительно очень высок
  • 10:42 – Мудрик – уникум, Конопля умеет быть там, где нужно
  • 11:33 – О Ванате и Цыганкове
  • 12:03 – Итог матча Сев. Македония – Украина: критика, благодарность, таблица
  • 13:37 – Павелко посадили в следственный изолятор
  • 14:34 – Против президента УАФ работают очень неуклюже
  • 16:54 – Что было хорошего в правлении Павелко? Лишь красивая обертка, развития нет

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В статье: канал UA-Футбол
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