Национальная сборная Украины
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План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО
Максим Гиленко разбирает горячие события в украинском футболе
Пятница, 16 июня, оказалась знаковым днем в украинском футболе. В первой половине президента УАФ Андрея Павелко отправили в СИЗО на два месяца, а вечером сборная Украины одержала свою первую победу под руководством Сергея Реброва. Но действительно ли судебное дело грозит главе Ассоциации? И что явилось причиной провала сине-желтых в первом тайме? Известный комментатор Максим Гиленко разбирается в своем влоге на UA-Футбол.
В этом выпуске:
- 01:05 – Почему произошел провал Украины в первом тайме против Северной Македонии
- 05:36 – Замены Реброва – что это дало
- 07:19 – Македонцы сами нам помогли
- 08:43 – Стандарты – первое следствие работы нового тренера
- 09:43 – Класс украинских футболистов действительно очень высок
- 10:42 – Мудрик – уникум, Конопля умеет быть там, где нужно
- 11:33 – О Ванате и Цыганкове
- 12:03 – Итог матча Сев. Македония – Украина: критика, благодарность, таблица
- 13:37 – Павелко посадили в следственный изолятор
- 14:34 – Против президента УАФ работают очень неуклюже
- 16:54 – Что было хорошего в правлении Павелко? Лишь красивая обертка, развития нет
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