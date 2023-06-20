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Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кого не хватило сборной, в чем причины слабой игры - разбираемся

Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завершила июньский сбор. Если оценивать результат, получилось отлично – ничья с топ-сборной и две победы. Но что имеем по игре? Известный комментатор Максим Гиленко оценивает, как команда Сергея Реброва сыграла против Мальты. А еще делится ожиданиями от старта молодежки на чемпионате Европы – удастся ли Ротаню и компании всех нас удивить.

В этом выпуске

  • 00:34 – Игра против Мальты – римейк матча против Северной Македонии
  • 01:21 – Не сыгранность – главная причина невнятности
  • 04:40 – Зинченко очень не хватало
  • 07:38 – О позитиве: результат и Буяльский
  • 09:30 – Место Украины в турнирной таблице
  • 10:04 – О молодежном Евро – немного истории
  • 10:58 - Нынешняя сборная сильнее сборной 2011-го?
  • 11:33 – Забарному этот Евро не нужен
  • 13:11 – Судакова не ждем против Хорватии
  • 14:14 – О Трубине и Ванате – кто для них альтернатива
  • 14:57 – Травмы в молодежке – минус опорник и под вопросом Мудрик
  • 17:04 – Об ожиданиях от Евро U-21

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В статье: канал UA-Футбол
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