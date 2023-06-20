Национальная сборная Украины
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Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро
Кого не хватило сборной, в чем причины слабой игры - разбираемся
Сборная Украины завершила июньский сбор. Если оценивать результат, получилось отлично – ничья с топ-сборной и две победы. Но что имеем по игре? Известный комментатор Максим Гиленко оценивает, как команда Сергея Реброва сыграла против Мальты. А еще делится ожиданиями от старта молодежки на чемпионате Европы – удастся ли Ротаню и компании всех нас удивить.
В этом выпуске
- 00:34 – Игра против Мальты – римейк матча против Северной Македонии
- 01:21 – Не сыгранность – главная причина невнятности
- 04:40 – Зинченко очень не хватало
- 07:38 – О позитиве: результат и Буяльский
- 09:30 – Место Украины в турнирной таблице
- 10:04 – О молодежном Евро – немного истории
- 10:58 - Нынешняя сборная сильнее сборной 2011-го?
- 11:33 – Забарному этот Евро не нужен
- 13:11 – Судакова не ждем против Хорватии
- 14:14 – О Трубине и Ванате – кто для них альтернатива
- 14:57 – Травмы в молодежке – минус опорник и под вопросом Мудрик
- 17:04 – Об ожиданиях от Евро U-21
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