Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро

Сборная Украины завершила июньский сбор. Если оценивать результат, получилось отлично – ничья с топ-сборной и две победы. Но что имеем по игре? Известный комментатор Максим Гиленко оценивает, как команда Сергея Реброва сыграла против Мальты. А еще делится ожиданиями от старта молодежки на чемпионате Европы – удастся ли Ротаню и компании всех нас удивить.

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