Национальная сборная Украины
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Официально. Украина примет Англию в польском Вроцлаве
Поединок пройдет на Тарчинской Арене
tarczynskiarenawroclaw.pl
Стало известно место проведения матча пятого тура отборочного раунда Евро-2024
Как сообщает УАФ, матч состоится в польском городе Вроцлав на "Тарчинской Арене".
Этот стадион способен вместить на своих трибунах чуть больше 45 тысяч зрителей.
Напомним, что матч пройдёт 9 сентября 2023 года м начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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