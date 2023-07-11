Официально. Украина примет Англию в польском Вроцлаве

Стало известно место проведения матча пятого тура отборочного раунда Евро-2024 Украина – Англия.

Как сообщает УАФ, матч состоится в польском городе Вроцлав на "Тарчинской Арене".

Этот стадион способен вместить на своих трибунах чуть больше 45 тысяч зрителей.

Напомним, что матч пройдёт 9 сентября 2023 года м начнется в 19:00 по киевскому времени.