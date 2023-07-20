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Харатин - про Реброва: Лучший тренер в Украине должен работать с лучшей командой

Национальная сборная Украины
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Хавбек рад тому факту, что Ребров принял сборную Украины

Харатин - про Реброва: Лучший тренер в Украине должен работать с лучшей командой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин прокомментировал назначения Сергея Реброва в сборную Украины.

– Расскажите, как отреагировали на назначение Реброва, с которым вы работали в "Динамо" и "Ференцвароше" главным в сборной Украины?

– Супер! Я очень рад Сергею Станиславовичу. Я очень люблю и уважаю этого тренера. Он очень многое для меня сделал, многому научил. Лучший тренер в Украине должен работать с лучшей командой.

Я уверен, что у сборной Украины скоро появится и игра, и результат. Это суперновость как для болельщиков, так и для футболистов. Я уверен, что многие игроки положительно отреагировали на назначение Реброва.

– Возвращение Реброва в Украину открывает вам путь в национальную сборную?

– Нужно играть и много работать, чтобы вернуться на этот уровень.

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В статье: Сергей Ребров Украина Легия (Варшава) Игорь Харатин
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