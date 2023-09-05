  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Известно, кто прокомментирует на MEGOGO матч Украина - Англия
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, кто прокомментирует на MEGOGO матч Украина - Англия

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Также будет и предматчевая студия с экспертами

Известно, кто прокомментирует на MEGOGO матч Украина - Англия

uaf.ua

Новина українською

Медиасервис MEGOGO назвал комментаторов матча отбора Евро-2024 Украина – Англия.

Работать на поединке будут Вадим Скичко и Роман Бебех.

Трансляция начнется с предматчевой студии в 17:45. К ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову присоединятся технический директор ЛНЗ, видеоблогер Андрей Колесник и экс-форвард "Динамо", "Штутгарта", "Гранады" и сборной Украины Артем Кравец, являющийся советником президента "Динамо" Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

MEGOGO будет показывать матч в интернете эксклюзивно на собственном канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, "Суспільного" Львов, "Суспільного" Черкассы, "Суспільного" Черновцы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Трансляция местных телеканалов "Суспільного" на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.

По теме
yellow-arrow
Новости из стана сборной Украины: интенсивные тренировки и приезд последнего легионера - ФОТО
yellow-arrow
Миколенко: Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю
yellow-arrow
Караваев: Что Украина может противопоставить Англии? Героизм и единство!
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде