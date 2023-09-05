Известно, кто прокомментирует на MEGOGO матч Украина - Англия

Медиасервис MEGOGO назвал комментаторов матча отбора Евро-2024 Украина – Англия.

Работать на поединке будут Вадим Скичко и Роман Бебех.

Трансляция начнется с предматчевой студии в 17:45. К ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову присоединятся технический директор ЛНЗ, видеоблогер Андрей Колесник и экс-форвард "Динамо", "Штутгарта", "Гранады" и сборной Украины Артем Кравец, являющийся советником президента "Динамо" Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

MEGOGO будет показывать матч в интернете эксклюзивно на собственном канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, "Суспільного" Львов, "Суспільного" Черкассы, "Суспільного" Черновцы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Трансляция местных телеканалов "Суспільного" на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.