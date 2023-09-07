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Национальная сборная Украины

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Днепровское сафари на льва. Как Украина одолела Англию

Национальная сборная Украины
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Ретроспектива, от которой отрадно на душе

Днепровское сафари на льва. Как Украина одолела Англию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Павло Кушнєрук Автор UA-Футбол
Новина українською

Давайте честно — сборная Украины имеет немного поводов для радости, учитывая бэкграунд, зафиксированный против Англии. Однако и на нашей улице случился праздник – тот самый матч, в котором национальная команда одолела столь грозного соперника. События октября 2009-го остаются единственными, где мы разобрались с родоначальниками футбола, и поэтому чрезвычайно ценны для истории. Вспомним, как это было в квалификации ЧМ-2010.

Содержание

Накануне Украина потеряла важные очки и отставала

По состоянию на начало октября 2009-го желто-синие набрали 15 очков и расположились третьими в 6 группе. Предыдущие 8 поединков получились неоднородными и получили разные оценки — где-то Алексея Михайличенко, прибывшего на замену Олегу Блохину, хвалили, а где-то приходилось хвататься за голову. В секстете, где, кроме нас и Англии, находились Хорватия, Беларусь, Казахстан и Андорра, предполагалось, что наш коллектив попытается навязать борьбу британцам, будет вести погоню с "клетчатыми" за вторую строчку и довольно легко возьмет свое в борьбе с остальными конкурентами.

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Частично Михайличенко оправдал стартовые ожидания - англичане здорово попотели на "Уэмбли" в апреле. На пресс-конференции тренер много говорил о бойцовском духе и в этом аспекте не соврал — Андрей Шевченко отметился голом (на секундочку, дебютным для Украины против "трех львов"), и нам не хватило совсем немного, чтобы привезти из Лондона сверхважную ничью. Надежду отобрал Джон Терри — воспользовался путаницей в штрафной и пробил Андрея Пятова (1:2).

А вот трудности возникли там, где на них мало кто рассчитывал – после эмоциональных 2:2 на "Максимире" подопечные Алексея Александровича чуть не затормозили из-за сопротивления, созданного Казахстаном (2:1). Гости повели в счете и хорошо, что выручил Назаренко — его быстрый дубль изменил ситуацию, впрочем, не отвратил лагерь сборной от справедливой критики. Разгром Андорры (5:0) вряд ли можно было охарактеризовать как ответ на негативную реакцию; для исправления репутационных ошибок подходила встреча с Беларусью (0:0), но здесь также произошло фиаско — минимум моментов, зато достаточно работы в исполнении Пятова. И это за месяц до братии Фабио Капелло, которая без особых проблем оформила 24 балла и досрочно забронировала билет в Южно-Африканскую республику.

Что интересно, Хорватия опережала на два пункта (17), но провела на один матч больше. В то же время это не давало оснований для оптимизма — собственно, Михайличенко ждал Англию, а оппонент — крепкий, но все же нестабильный Казахстан. Не нужно было математических подсчетов, чтобы понять — последний тур с Андоррой мог для нас превратиться в простую формальность.

Файеры, штанга, гол, конспирология

Прежде всего заметим, что Михайличенко несколько удивил стартовым выбором — появились дебютанты Евгений Хачериди и Ярослав Ракицкий, также на правый фланг обороны отправился Василий Кобин, в активе которого были только недавние поединки с Андоррой и Беларусью. Небогатый опыт, но штаб должен был перестраиваться — выпали травмированные Дмитрий Чигринский и Андрей Русол. Что касается других позиций, то все более или менее прогнозируемо: в опорной зоне Анатолий Тимощук и Алексей Гай, на флангах Руслан Ротань и Сергей Назаренко, в нападении же властвовала пара Шевченко-Милевский.

Днепровское сафари на льва. Как Украина одолела Англию - изображение 2

Хотелось верить, что Капелло привезет проходной или экспериментальный состав. Ничего подобного: никто не сомневался в профессиональной готовности Эшли Коула, Джона Терри, Рио Фердинанда, Майкла Каррика, Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда и Уэйна Руни. Единственная фамилия, которая вызвала беспокойство у английских медиа — Роберт Грин. Вратарь завоевал благосклонность со стороны итальянского специалиста, однако все равно не поражал — соответствующий вопрос давно мозолил Туманный Альбион и был снят благодаря Джо Харту. Самое слабое звено подвело в Днепре, оно же допустило позорный прокол против США на Мундиале (больше Грин не привлекался на серьезные матчи, только в одном товарищеском — с Норвегией).

Команды появились на поле и почти сразу могли вернуться в подтрибунное помещение — здесь следует поблагодарить фанатов, которые в своем безумии швыряли файеры. Пиротехника полетела в сторону штрафной зоны Грина, и на 35 секунде главный арбитр Дамир Скомина предупредил: еще один выход и расходимся. Зрителей усмирили, а потом еще долго продолжались дискуссии о том, будут ли дисциплинарные наказания от УЕФА — вплоть до технического поражения. Хорошо, что все обошлось, но "Днепр-Арена" не видела сборную десять лет — до товарняка с Нигерией в сентябре 2019-го (2:2). По слухам, в кулуарах обсуждалось, что так тогдашняя ФФУ наказала Днепр – город-миллионник был обделен большим футболом.

Днепровское сафари на льва. Как Украина одолела Англию - изображение 3

По самой игре одним из катализаторов послужил эпизод на 13-й минуте. Соперники начали без реверансов и оживленно — Василий Кобин, разгоняя контратаку, запустил мяч на половину гостей, Джон Терри проявил неловкость, пытаясь обработать круглого, и пропустил Милевского, выбежавшего лицом к лицу с Грином. Вратарь долго не думал, бросился в ноги и "срубил" Артема – стадион триумфально взревел, требуя пенальти. Словенский арбитр действительно указал на одиннадцатиметровую отметку и отправил Роберта "отдыхать" – Капелло снял Аарона Леннона, доверив "рамку" Дэвиду Джеймсу.

Правда, эйфория от предчувствия будущего гола мгновенно утихла — Шевченко подошел к точке, обменялся взглядом с кипером и попал прямо в штангу. Шок.

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Обычно трудно оправиться от такого эмоционального всплеска — команда теряет шанс, который должна была реализовать, и может банально "рассыпаться" (тем более, Украина, с нашим менталитетом). И вот тут желто-голубые приятно удивили — не остановились, по-спортивному разозлились и продолжили методично давить. Если честно, это было что-то новое, волевое и безудержное.

Вознаграждение произошло на 29 минуте — Глен Джонсон ушел в подкат после спринтерского забега Кобина, мяч отлетел под левую ногу Назаренко и полузащитник без раздумий выстрелил. Коул подставился, подкорректировал пушку и Джеймс остался статистом – 1:0. Да, рикошет, да, повезло, но ведь везет сильнейшим, правда?

“Самый памятный гол? Здесь двух мнений быть не может – это гол англичанам на "Днепр Арене", когда сдуру попал в девятку. Во-первых, мы тогда выиграли и попали в плей-офф, во-вторых, этот матч проходил в родном для меня городе”, – поделился впечатлениями Сергей.

Днепровское сафари на льва. Как Украина одолела Англию - изображение 5

Затоптались ли мы на месте? Отошли ли назад, чтобы "засушить" игру? Нет. Лэмпард едва не восстановил паритет, но и украинцы то и дело угрожали — то Ракицкий ударил с двадцати пяти метров, то он же классным разрезным пасом вывел Ярмоленко на перспективную позицию; Джеймс сократил угол, но все равно попытка динамовца тянула на 2:0.

В концовке мы заметно подсели, так что пришлось здорово понервничать — англичане неплохо комбинировали и Руни, к счастью, упустил прекрасную возможность. Можно выдохнуть.

Отметим, что потом не обошлось без конспирологических догадок — пресса с желтоватым оттенком писала, что Англия специально сдала игру, чтобы таким образом отомстить хорватам за непопадание на Евро-2008. Смех и все — миллионы глаз видели, с какой жаждой билась Украина, и столь закономерным был результат.

Жаль, что в дальнейшем он сошел на нет — в стыках выпала Греция (точно лучший вариант, чем Франция и Португалия), однако все подытожилось катастрофой на "Донбасс Арене" (0:1) и слезами Андрея Шевченко. Легендарный нападающий осознал – больше он на чемпионат мира не поедет.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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