Ковалец: Англия и Италия - настоящие футбольные государства. Не на словах, а на деле

Известный украинский тренер Сергей Ковалец рассказал, чего ожидает от сборной Украины в матчах с Англией и Италией в отборе на Евро-2024.

- Все сильнейшие футболисты, которые находятся в тонусе и имеют игровую практику, попали в список Реброва. Отсутствие Малиновского? Руслан сменил клуб и только дебютировал за "Дженоа" - он еще не сказал последнего слова и точно находится в поле зрения тренеров сборной.

У нас непростые соперники, но есть все для того, чтобы провести матчи на хорошем уровне. Болельщик простит все, кроме равнодушия. Если команда будет понимать, как она должна играть тактически, каждый футболист будет знать свою задачу, свой маневр на поле, то и итоговый результат будет положительным.

Тренерский штаб Реброва уже знает возможности игроков. Сергей Станиславович - тренер, который умеет проводить комплексную работу. Это и тактика, и психология, и теория, и отработка стандартных положений. Футбол непредсказуем, но хочется видеть, что команда играет, старается, бьется за нашу страну. Важны эмоции, желание быть сильными. Результат может быть разным, но если команда играет сердцем - болельщики обязательно это оценят.

- С кем из соперников будет сложнее?

- В Италии произошла смена тренера. Роберто Манчини после успеха на ЧЕ где-то потерял управление командой, но именно он начал смену поколений, которая продолжается. У "Скуадры Адзурры" много молодежи, к тому же пришел новый тренер Лучано Спаллетти, которому нужно время. В этом есть наш шанс, считаю, как минимум, можем не проиграть.

- А с Англией?

- С Англией будет тяжелее.

- Сколько очков можем взять в двух матчах?

- Трудно прогнозировать, учитывая, что обе сборные имеют большой выбор исполнителей. Они могут выставить не одну, а две-три команды и все они будут конкурентоспособными. Это настоящие футбольные государства - не на словах, а на деле.

- Не только наши клубы не порадовали на евроарене, но и в последнее время огорчают легионеры. Яремчук и Малиновский вынуждены были сменить клубы. Трубин и Довбик перешли в топ-лиги, но должны пройти процесс адаптации. Миколенко, Мудрик - почти не играют в АПЛ. Только-только восстановился Зинченко...

- Да, есть определенные трудности. У кого-то травмы, кто-то потерял стабильность. Это при том, что костяк национальной сборной уже длительное время составляли именно легионеры - Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Миколенко, Яремчук, Забарный. Сейчас тренерскому штабу нужно находить ресурсы, новые варианты. Должна быть еще большая мотивация у футболистов, которые не всегда попадают и играют в сборной. У них есть шанс показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать себя, стать лидерами.

В истории украинского футбола уже случалось так, что, чем хуже, тем лучше. Уверен, национальная команда с честью выйдет из этой ситуации.

- Чего ожидаете от испанской модели футбола, которую Сергей Ребров сейчас пытается выстроить в структуре сборных Украины, начиная от юношеских команд?

- Испанский футбол отличается именно работой с мячом, а этот элемент закладывается с самого детства. Мне импонирует такой комплексный подход. Это прогрессивное направление, так должны работать и футбольные академии. Все команды играют по одной схеме. Молодежная команда - это подготовка, кадры, просмотр игроков, а национальная сборная - это результат.

Важно использовать похожие упражнения, игровую модель, это облегчит переход во взрослую сборную. Когда мой тренерский штаб работал в молодежной команде Украины мы постоянно общались с Михаилом Фоменко. Обсуждали, что нужно сделать, чтобы игрокам было легче перейти в национальную команду, на какие упражнения делать акцент. Караваев, Зинченко, Малиновский, Будковский, Ордец - они тогда быстро освоились в главной команде страны.