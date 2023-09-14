Зинченко: Итальянцы хорошо перемещались, комбинировали. Это то, чему нам нужно учиться

Защитник сборной Украины Александр Зинченко оценил шансы национальной команды выйти из группы квалификации Евро-2024 после поражения от Италии (1:2).

- Против кого внутри поля было играть тяжелее всего?

- Скажу, в целом команда играла очень хорошо против нас. Было трудно найти правильный прессинг с нашей стороны, потому что, как я сказал, итальянцы играли в футбол, каждый из них хотел быть на мяче, очень хорошо перемещались, комбинировали. Это то, чему нам нужно учиться у таких команд.

- Итальянцы аплодировали на нашем гимне, вы это почувствовали, как восприняли?

- Да, мурашки были. Большое спасибо за поддержку. Где бы я ни был в Европе, чувствуется, что Европа с нами и за это большое спасибо.

- Что скажешь относительно нашей турнирной таблицы и наших шансов на выход?

- Я скажу, что шансы еще сохраняются. Нам нужно брать свои очки в следующих матчах, а там дальше увидим. Я понимаю, многие будут говорить об ответной игре с итальянцами, но еще до нее будут матчи. Надо идти, как говорится, step by step.

- Будем откровенными, права на ошибку уже нет...

- Будем все делать, чтобы взять все очки.

- Наш капитан на один гол приблизился к Шевченко. Он вернулся после долгой паузы...

- Он является нашим лидером команды, капитаном. Рад за него, что он приближается к рекорду. Он очень тяжело работает над собой, это все заметно, когда ты приезжаешь в сборную. Поэтому я желаю ему только успехов и продолжать в том же духе, - сказал Зинченко.