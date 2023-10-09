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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября

Национальная сборная Украины
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График всех топ -матчей недели

Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября

Фото - УАФ / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Окно ФИФА – это в любом случае возможность перевести дыхание. Здесь не так много матчей, как обычно. К примеру, начало текущей недели окажется почти лишенным топ-футбола. Но ничего страшного – будет время перенастроиться и максимально продуктивно подготовиться к поглощению контента, который посыплется с четверга. А там действительно посыплется – сборные в отборе к Евро-2024, молодежка и даже Кубок Украины.

Все самые яркие моменты топ-матчей в режиме Live на Telegram UA-Football

Вторник, десятое октября

А начать неделю предлагаем с экзотики… Хотя почему экзотика? Женский футбол развивается семимильными шагами и иногда смотрится даже интереснее мужского. А здесь Лига чемпионов. Есть смысл посмотреть, тем более в этот день одно из противостояний будет иметь действительно громкую вывеску.

  • "Айнтрахт" – "Спарта". 20:00. Женская Лига чемпионов
  • ФК "Париж" – "Вольфсбург". 20:00. Женская Лига чемпионов
  • "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ. 20:00. Женская Лига чемпионов

Среда, одиннадцатое октября

В этот день в квалификации женской Лиги чемпионов сыграет "Ворскла". Но уже будет и мужской футбол, который не рекомендуется оставлять без внимания. Речь об одном матче Первой лиги Украины и целом ряде матчей со Второй лиги.

  • "Рух 2" – МФК "Металлург 2". 12:30. Вторая лига. YouTube
  • "Скала 1911" – "Реал-Фарма". 12:30. Вторая лига. YouTube
  • "Карпаты 2" – "Дружба". 13:00. Вторая лига. YouTube
  • "Кудровка" – "Звягель". 13:30. Вторая лига. YouTube
  • ЮКСА – "Васт". 14:00. Вторая лига. YouTube
  • "Тростянец" – "Кремень 2". 14:30. Вторая лига. YouTube
  • "Нива" (Винница) – "Чайка". 15:00. Вторая лига. YouTube
  • "Рома" – "Ворскла". Женщины. 15:30. Лига чемпионов
  • "Металлист" – "Прикарпатье". Первая лига. YouTube

Четверг, двенадцатое октября

Вот здесь уже начинается жарко. Во-первых, состоится последний матч 1/8-й финала Кубка Украины. Во-вторых, начнется октябрьское окно отбора к Евро-2024, где могут определиться некоторые участники финальной части турнира. Несколько топ-матчей вырисовываются. В частности, Армения Петракова сыграет против Латвии, Хорватия проведет принципиальный поединок против сменившей тренера Турции, а Шотландия попытается гарантировать себе проходное место таблицы в противостоянии с Испанией.

Также в четверг на поле выйдет молодежная сборная Украины в рамках отбора к Евро-2025.

  • ФСК "Мариуполь" – "Заря". 13:00. Кубок Украины. YouTube
  • Латвия – Армения. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Люксембург U21 – Украина U21. 20:30. Отбор к Евро-2025 U21. YouTube
  • Албания – Чехия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Испания – Шотландия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Кипр – Норвегия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Фарерские острова – Польша. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Хорватия – Турция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Пятница, тринадцатое октября

Некоторые матчи Первой лиги состоятся в пятницу (время определится позже), однако можно будет смотреть и на европейский топ-футбол. К примеру, матч между Нидерландами и Францией – почти классика. Весело обещает быть и в Австрии, где местная сборная примет Бельгию.

  • "Агробизнес" – "Эпицентр". Первая лига. YouTube
  • Австрия – Бельгия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Ирландия – Греция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Нидерланды – Франция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Португалия – Словакия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Суббота, четырнадцатое октября

Наконец-то. Вот он – красный день календаря. Сборная Украины сыграет очередной матч в рамках отбора к Евро-2024. Обязательно нужно побеждать Северную Македонию. В нашей группе Италия сыграет против Мальты, в других группах будут свои изюминки: Венгрия против Сербии, Словения против Финляндии, а Дания против Казахстана.

  • Украина – Северная Македония. 16:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Словения – Финляндия. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Дания – Казахстан. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Италия – Мальта. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Венгрия – Сербия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Воскресенье, пятнадцатое октября

Этот день – без матча сборной Украины, но в целом даже насыщеннее предыдущего. Матчей больше, хотя топовых среди них немного. Выделяется противостояние Норвегии Эрлинга Холланда против испанцев. Также интересно будет в Уэльсе, куда приедет Хорватия. Польша уже с новым тренером сыграет против Молдовы.

  • Грузия – Кипр. 16:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Чехия – Фарерские острова. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Норвегия – Испания. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Польша – Молдова. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Румыния – Андорра. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Турция – Латвия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO
  • Уэльс – Хорватия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

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