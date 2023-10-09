Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября

Окно ФИФА – это в любом случае возможность перевести дыхание. Здесь не так много матчей, как обычно. К примеру, начало текущей недели окажется почти лишенным топ-футбола. Но ничего страшного – будет время перенастроиться и максимально продуктивно подготовиться к поглощению контента, который посыплется с четверга. А там действительно посыплется – сборные в отборе к Евро-2024, молодежка и даже Кубок Украины.

Все самые яркие моменты топ-матчей в режиме Live на Telegram UA-Football

Вторник, десятое октября

А начать неделю предлагаем с экзотики… Хотя почему экзотика? Женский футбол развивается семимильными шагами и иногда смотрится даже интереснее мужского. А здесь Лига чемпионов. Есть смысл посмотреть, тем более в этот день одно из противостояний будет иметь действительно громкую вывеску.

"Айнтрахт" – "Спарта". 20:00. Женская Лига чемпионов

ФК "Париж" – "Вольфсбург". 20:00. Женская Лига чемпионов

"Манчестер Юнайтед" – ПСЖ. 20:00. Женская Лига чемпионов

Среда, одиннадцатое октября

В этот день в квалификации женской Лиги чемпионов сыграет "Ворскла". Но уже будет и мужской футбол, который не рекомендуется оставлять без внимания. Речь об одном матче Первой лиги Украины и целом ряде матчей со Второй лиги.

"Рух 2" – МФК "Металлург 2". 12:30. Вторая лига. YouTube

"Скала 1911" – "Реал-Фарма". 12:30. Вторая лига. YouTube

"Карпаты 2" – "Дружба". 13:00. Вторая лига. YouTube

"Кудровка" – "Звягель". 13:30. Вторая лига. YouTube

ЮКСА – "Васт". 14:00. Вторая лига. YouTube

"Тростянец" – "Кремень 2". 14:30. Вторая лига. YouTube

"Нива" (Винница) – "Чайка". 15:00. Вторая лига. YouTube

"Рома" – "Ворскла". Женщины. 15:30. Лига чемпионов

"Металлист" – "Прикарпатье". Первая лига. YouTube

Четверг, двенадцатое октября

Вот здесь уже начинается жарко. Во-первых, состоится последний матч 1/8-й финала Кубка Украины. Во-вторых, начнется октябрьское окно отбора к Евро-2024, где могут определиться некоторые участники финальной части турнира. Несколько топ-матчей вырисовываются. В частности, Армения Петракова сыграет против Латвии, Хорватия проведет принципиальный поединок против сменившей тренера Турции, а Шотландия попытается гарантировать себе проходное место таблицы в противостоянии с Испанией.

Также в четверг на поле выйдет молодежная сборная Украины в рамках отбора к Евро-2025.

ФСК "Мариуполь" – "Заря". 13:00. Кубок Украины. YouTube

Латвия – Армения. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Люксембург U21 – Украина U21. 20:30. Отбор к Евро-2025 U21. YouTube

Албания – Чехия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Испания – Шотландия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Кипр – Норвегия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Фарерские острова – Польша. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Хорватия – Турция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Пятница, тринадцатое октября

Некоторые матчи Первой лиги состоятся в пятницу (время определится позже), однако можно будет смотреть и на европейский топ-футбол. К примеру, матч между Нидерландами и Францией – почти классика. Весело обещает быть и в Австрии, где местная сборная примет Бельгию.

"Агробизнес" – "Эпицентр". Первая лига. YouTube

Австрия – Бельгия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Ирландия – Греция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Нидерланды – Франция. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Португалия – Словакия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Суббота, четырнадцатое октября

Наконец-то. Вот он – красный день календаря. Сборная Украины сыграет очередной матч в рамках отбора к Евро-2024. Обязательно нужно побеждать Северную Македонию. В нашей группе Италия сыграет против Мальты, в других группах будут свои изюминки: Венгрия против Сербии, Словения против Финляндии, а Дания против Казахстана.

Украина – Северная Македония. 16:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Словения – Финляндия. 19:00. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Дания – Казахстан. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Италия – Мальта. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Венгрия – Сербия. 21:45. Отбор к Евро-2024. MEGOGO

Воскресенье, пятнадцатое октября

Этот день – без матча сборной Украины, но в целом даже насыщеннее предыдущего. Матчей больше, хотя топовых среди них немного. Выделяется противостояние Норвегии Эрлинга Холланда против испанцев. Также интересно будет в Уэльсе, куда приедет Хорватия. Польша уже с новым тренером сыграет против Молдовы.