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Сваток: Северная Македония - сильный соперник. Надо настраиваться на каждую игру, как на последнюю
Защитник сборной Украины - о подготовке к матчу с македонцами
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Защитник сборной Украины Александр Сваток рассказал о продолжении подготовки команды к матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.
"Всегда приятно приезжать в сборную, поэтому я очень доволен. Добирался сюда пару дней, но это неважно. Главное, что я приехал и включился в процесс.
Тренерский штаб уже дает нам понять, что хочет видеть в следующем матче с Северной Македонией. Поэтому начинаем нарабатывать игровые схемы. Проходят очень интересные интенсивные тренировки. Немного тяжело после дороги, но сегодня уже разбегался, поэтому завтра будет легче. Я не прошу от тренеров никаких послаблений, связанных с сегодняшним прибытием. Опоздал на сбор - надо наверстывать.
Северная Македония - очень сильный соперник. Мы это увидели и в первом поединке, и как они играли с итальянцами. Это качественная команда с хорошими игроками, поэтому у нас будет нелегкий матч. Надо настраиваться на каждую игру, как на последнюю, ведь в сборной по-другому и не может быть. Я уверен, что на трибунах будет много наших болельщиков, поэтому ожидаем хорошую поддержку", - сказал Сваток.
Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало - в 16.00 по киевскому времени).
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