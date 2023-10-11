Хавбек Северной Македонии: Главное с Украиной - боевой дух и мотивация

Полузащитник Северной Македонии Стефан Ашковски поделился ожиданиями от матча с Украиной в квалификации Евро-2024.

"Я ожидаю хорошего матча против Украины. С позитивным настроем и сильной мотивацией попробуем передать энергию двух последних матчей. Боевой дух, позитивное мышление и хорошая мотивация. Это, на мой взгляд, самое главное для матча в Праге", - приводит слова Ашковски Федерация футбола Северной Македонии.

Матч Украина - Северния Македония состоится в Праге, 14 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).