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Хавбек Северной Македонии: Главное с Украиной - боевой дух и мотивация
Игра уже в эту субботу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Северной Македонии Стефан Ашковски поделился ожиданиями от матча с Украиной в квалификации Евро-2024.
"Я ожидаю хорошего матча против Украины. С позитивным настроем и сильной мотивацией попробуем передать энергию двух последних матчей.
Боевой дух, позитивное мышление и хорошая мотивация. Это, на мой взгляд, самое главное для матча в Праге", - приводит слова Ашковски Федерация футбола Северной Македонии.
Матч Украина - Северния Македония состоится в Праге, 14 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).
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