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Головко: На Северную Македонию состав нашей сборной будет вполне боевой
Цыганков и Ярмоленко – большие потери
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Бывший защитник сборной Украины Александр Головко проанализировал ситуацию вокруг нашей главной команды накануне октябрьских матчей.
- Если говорить по-футбольному, то нужно набирать очки! Качество игры тоже будет иметь значение, но сейчас важно получить максимум очков.
- Что беспокоит больше всего?
- Отсутствие Цыганкова, это проблема. Ярмоленко также не будет. Все остальные ребята находятся в тонусе. И под Северную Македонию состав вполне будет боевой. Речи о недооценке быть не может. Уже была игра с македонцами на выезде и на первый тайм мы не настроились, а потом с трудом выходили из этого положения. Теперь, я думаю, тренерский штаб работает именно над этим. Рисунок игры меняться не будет. Скорее всего, будем работать на мяче.
- Что может стать ключевым фактором получения максимума очков в обоих матчах?
- Уровень внимания - к мелочам, к моментам, в завершающей фазе. И как можно меньше непростительных ошибок в обороне. Будет иметь значение комплекс нюансов. Первый - настрой команды на игру, на подготовку - это зависит непосредственно от игроков и тренерского штаба. А дальше - исполнительское мастерство - и в линии атаки, и в линии обороны нужно быть максимально внимательными.
- Вопрос к вам как к бывшему защитнику. Как оцените игру команды в обороне в целом и надежность защитников в предыдущих матчах?
- Если говорить об игре всей команды в обороне, то больше всего она сложилась во встрече с Англией. Это был низкий блок и сильный соперник. В игре с Италией были некоторые моменты, которые показали, что есть определенные проблемы. Все же, это сборная, а значит, это лучшие игроки которые есть у нас на данный момент. Сейчас уровень подготовки и уровень внимательности прежде всего. Нужно отнестись к Северной Македонии как к очень серьезному сопернику.
- Какой будет линия обороны в ближайшем матче?
- Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, - считает Головко.
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