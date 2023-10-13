Тренер Северной Македонии: Надеюсь будет открытая игра и обе команды будут бороться за победу

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Украины , который состоится 14 октября.

— Какое оставила у вас впечатление сборная Украины по сентябрьским матчам с Англией и Италией?

— Не нужно слов, чтобы понимать, насколько высок уровень сборной Украины. Все мы знаем, какие в этой команде собраны квалифицированные и сильные футболисты, которые играют в топ-лигах.

Но вы должны также понимать, что и уровень сборной Северной Македонии постоянно растет, и мы уже показали, что можем играть против топ-сборных на хорошем уровне. Это мы подтвердили в матчах с Италией и Мальтой. Надеюсь, что нам хватит энергии, чтобы провести на таком же уровне и оставшиеся матчи этой квалификации.

— В первом матче со сборной Украины ваша команда сперва выигрывала со счетом 2:0, но затем уступила 2:3. Какие выводы сделали из той игры?

— Нельзя сравнивать тот матч и завтрашний. Уверен, что завтра будет абсолютно другая игра. И сборная Украины, и сборная Северной Македонии сейчас ведут борьбу за второе место в нашей отборочной группе. Так что завтра каждой из команд нужно будет три очка.

Очень надеюсь, что будет открытая игра, и обе команды будут бороться за победу и три очка. Для того, чтобы победить завтра, нам надо, прежде всего, быть сконцентрированными, собранными и, главное, не останавливаться после 60−65 минуты игры, продолжать играть в свой футбол.