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Тренер Северной Македонии: Надеюсь будет открытая игра и обе команды будут бороться за победу
Тренер Северной Македонии уверен, что будет открытая игра
ffm.com.mk
Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против
— Какое оставила у вас впечатление сборная Украины по сентябрьским матчам с Англией и Италией?
— Не нужно слов, чтобы понимать, насколько высок уровень сборной Украины. Все мы знаем, какие в этой команде собраны квалифицированные и сильные футболисты, которые играют в топ-лигах.
Но вы должны также понимать, что и уровень сборной Северной Македонии постоянно растет, и мы уже показали, что можем играть против топ-сборных на хорошем уровне. Это мы подтвердили в матчах с Италией и Мальтой. Надеюсь, что нам хватит энергии, чтобы провести на таком же уровне и оставшиеся матчи этой квалификации.
— В первом матче со сборной Украины ваша команда сперва выигрывала со счетом 2:0, но затем уступила 2:3. Какие выводы сделали из той игры?
— Нельзя сравнивать тот матч и завтрашний. Уверен, что завтра будет абсолютно другая игра. И сборная Украины, и сборная Северной Македонии сейчас ведут борьбу за второе место в нашей отборочной группе. Так что завтра каждой из команд нужно будет три очка.
Очень надеюсь, что будет открытая игра, и обе команды будут бороться за победу и три очка. Для того, чтобы победить завтра, нам надо, прежде всего, быть сконцентрированными, собранными и, главное, не останавливаться после 60−65 минуты игры, продолжать играть в свой футбол.
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