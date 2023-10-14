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УЕФА огласил бригаду арбитров, которая буде работать на матче Мальта - Украина
Известны имена судей в матче Мальта - Украина
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Матч сборной Мальты против Украины состоится 17 октября на национальном стадионе в Та-Кале.
Как сообщает сайт УЕФА, уже определена бригада арбитров на этот матч. Главным арбитром выступит Мортен Крогх, на линиях ему будут помогать Стеффен Брамсен и Волленберг Расмуссен. Миккель Реддер будет исполнять обязанности четвёртого арбитра.
Напомним, в прошлой игре сборной Украины против Мальты главным арбитром выступал – Рудди Буке, а помогали ему Николя Дано и Орельен Друэ.
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