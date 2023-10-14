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Ребров: Можем ожидать ротации на поединок с Мальтой

Национальная сборная Украины
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Футболисты отдали все эмоции и силы

Ребров: Можем ожидать ротации на поединок с Мальтой

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции. Напомним, "сине-желтые" обыграли в поединке отбора на ЕВРО сборную Северной Македонии (2:0).

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– Невероятная поддержка добавляла сил нашим ребятам?

– Поддержка всегда помогает, мы очень благодарны Чехии, Праге в частности – за то, что предоставили нам возможность готовиться, тренироваться, предоставили этот стадион. Была очень хорошая атмосфера, это помогало футболистам, это очень важно.

– Как сыграла Македония?

– Я считаю, что Македония – крепкая команда. В атаке они имеют очень хороших футболистов, соперник это продемонстрировал.

– Судья позволял футболистам агрессивно играть, повлияло ли это на темп матча?

– Эта игра была очень важна для обеих команд. Много стыков, борьбы. Наверное, когда одна команда забивает гол, то борьбы становится больше. Мне кажется, рефери справился с матчем.

– Можем ли ожидать ротации на поединок с Мальтой?

– Можем ожидать. После игры с Англией я говорил, что сейчас нужно посмотреть, как игроки восстанавливаются. Тяжелое поле, важная игра. Футболисты отдали все эмоции и силы. Есть эти два дня, поэтому нужно восстанавливаться. Перед игрой с Мальтой посмотрим, в каком мы будем состоянии.

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В статье: Сергей Ребров Украина Северная Македония Мальта
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Источник:
УАФ

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