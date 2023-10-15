Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воробей: Яремчук не тянет уровень сборной
Однако вчера оформил первое результативное действие с июня прошлого года
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей подверг критике Романа Яремчука за его выступление во вчерашнем матче сборной Украины против Северной Македонии.
“Для меня состав был абсолютно прогнозируемым. Я как нападающий могу сказать, что Довбик находится сейчас в оптимальной форме. Яремчук, если честно, не тянет уровень сборной.
Я думаю, целесообразнее было бы выпустить Ваната во втором тайме, чем Яремчука. Если мы хотим за год получить топового форварда, то нужно понемногу подтягивать Ваната – Влад сейчас в хорошей форме”, - сказал Воробей.
Во вчерашнем поединке Роман Яремчук вышел на поле на 76 минуте, заменив Артема Довбика. В компенсированное ко второму тайму время он записал в свой актив ассист на Александра Караваева.
Это было первое результативное действие Яремчука с 1 июня 2022 года. Тогда он забил гол в ворота Шотландии. С этого времени Роман провел семь матчей без взятия ворот или ассиста.
Популярное сейчас
- Шахтер связался с Роспутьком после его бегства и побеседовал с футболистом
- Два работника Кривбасса не вернулись из-за границы после выезда на матч женской ЛЧ - источник
- Александр Караваев прокомментировал свой гол в матче сборной Украины против Северной Македонии
- Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 17:32 Украинские Ярмоленко - первый, Степаненко - восьмой. Рекордсмены сборной Украины по числу проведенных матчей
- 19:33 Украинские Воробей: Яремчук сейчас не в том состоянии, чтоб играть за сборную, в основе на 1000% будет Довбик
- 11:31 Украинские Цыганков забил 10-й гол за сборную Украины и обошел сразу двух легенд