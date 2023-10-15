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Воробей: Яремчук не тянет уровень сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Однако вчера оформил первое результативное действие с июня прошлого года

Воробей: Яремчук не тянет уровень сборной

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей подверг критике Романа Яремчука за его выступление во вчерашнем матче сборной Украины против Северной Македонии.

“Для меня состав был абсолютно прогнозируемым. Я как нападающий могу сказать, что Довбик находится сейчас в оптимальной форме. Яремчук, если честно, не тянет уровень сборной.

Я думаю, целесообразнее было бы выпустить Ваната во втором тайме, чем Яремчука. Если мы хотим за год получить топового форварда, то нужно понемногу подтягивать Ваната – Влад сейчас в хорошей форме”, - сказал Воробей.

Во вчерашнем поединке Роман Яремчук вышел на поле на 76 минуте, заменив Артема Довбика. В компенсированное ко второму тайму время он записал в свой актив ассист на Александра Караваева.

Это было первое результативное действие Яремчука с 1 июня 2022 года. Тогда он забил гол в ворота Шотландии. С этого времени Роман провел семь матчей без взятия ворот или ассиста.

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В статье: Андрей Воробей Украина Северная Македония Роман Яремчук
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Источник:
sport-express.ua

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Комментарии (2)
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Yurko-Zahid (Фредерик)
15.10.2023 в 16:58
Воробєй, коли викликався до збірної, грав переважно лівого хава. Він міг зіграти й праворуч, але там не було рівних Гусєву та Зубову. Коли не було змоги виставити Реброва чи Шевченка, Воробєй міг зіграти "нормального" форварда. Хто, на твою думку, в часи активної кар"єри Вороб"я більше відповідав званню збірника на його позиціях?
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DNI (Lviv)
15.10.2023 в 16:33
Згадую як "феєрив" Воробей - як на мене, далеко не збірник ..але ж викликали бо "трудяга" , то думаю, не йому давати оцінку щодо Яремчука
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