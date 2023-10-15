Воробей: Яремчук не тянет уровень сборной

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей подверг критике Романа Яремчука за его выступление во вчерашнем матче сборной Украины против Северной Македонии.

“Для меня состав был абсолютно прогнозируемым. Я как нападающий могу сказать, что Довбик находится сейчас в оптимальной форме. Яремчук, если честно, не тянет уровень сборной. Я думаю, целесообразнее было бы выпустить Ваната во втором тайме, чем Яремчука. Если мы хотим за год получить топового форварда, то нужно понемногу подтягивать Ваната – Влад сейчас в хорошей форме”, - сказал Воробей.

Во вчерашнем поединке Роман Яремчук вышел на поле на 76 минуте, заменив Артема Довбика. В компенсированное ко второму тайму время он записал в свой актив ассист на Александра Караваева.

Это было первое результативное действие Яремчука с 1 июня 2022 года. Тогда он забил гол в ворота Шотландии. С этого времени Роман провел семь матчей без взятия ворот или ассиста.