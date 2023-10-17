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Довбик: Думаю, исправимся, и с Мальтой не будет таких проблем, как к Северной Македонией
Мы все тоже на это надеемся
Фото Павла Кубанова - УАФ
Нападающий
"Игра с Северной Македонией была тяжелой, но, думаю, что этих дней нам будет достаточно, чтобы восстановиться и показать достойную игру с Мальтой. Они тоже играют в три защитника, от обороны, выбегают в контратаки. Думаю, игра будет похожа на матч против Северной Македонии.
Мы разобрали наши ошибки, допущенные в прошлом поединке. Думаю, исправимся, и с Мальтой не будет таких проблем.
Я давно не забивал за сборную, очень хочу забить. Голы за сборную всегда особенные. Главное – что моменты есть", - сказал Довбик.
Напомним, что матч начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Также на Youtube будет доступна аудиотрансляция матча.
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