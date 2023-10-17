Отбор на Евро-2024. Мальта — Украина 1:3. Результат не по игре

Матч с Мальтой был тем поединком, в котором никак нельзя было терять очки. Тем более, что такой риск был еще в условно домашнем матче, когда только пенальти помогло команде Реброва победить.

С первых минут "красные" включили прессинг, из которого было довольно трудно выйти. Мяч главным образом держался в центре поля, хотя хозяева поля пытались совершать прорывы к воротам Трубина. Защита срабатывала слабо и этим воспользовались мальтийцы — центральные защитники упустили Пола Мбонга, который после передачи Нвоко прошел к границе штрафной и переиграл нашего кипера.

Фактически, "желто-синие" отдали инициативу сопернику. Тот, понимая положение украинцев, закрылся в глухой обороне и пытался перехватывать все передачи в финальную треть. Особенно доставалось прострелам Судакова, которые никак не хотели ни добираться до партнеров, ни залетать в ворота Бонелло. Подопечным Сергея Реброва это не понравилось и они должны были чаще нарушать правила. Матвиенко был особенно жестким и все же нарвался на "горчичник".

Однако вакханалия на поле, похоже, перестала нравиться "иоанитам" и они решили немного помочь гостям: Камензули на дальней штанге подрезал в подкате прострел Судакова с левого фланга штрафной в сетку собственных ворот. Это был подарок не только для нашей сборной, но и болельщиков, которые ставили на результат "забьют обе". Это подкосило мальтийцев, которые до перерыва умудрились еще и привезти пенальти после фола Джозефа Мбонга на Мудрике. Довбик рискованно пробил с отметки и все же обеспечил такое ожидаемое преимущество для украинцев до свистка. Конечно, сборная Мальты имела шанс на возвращение паритета, но Гийоме попал в штангу. Да и сам Мудрик мог забивать, однако его удар перехватил Бонелло.

Во втором тайме Сергей Ребров должен был убирать с поля Матвиенко, который рисковал оставить дыру в защите "желто-синих". Но важно было увидеть долгожданный конструктив, ведь все голевые моменты не были созданы собственноручно — везде помогал соперник. Бесспорно, игроки старались, но реализация и в дальнейшем оставляла желать лучшего. Особенно не везло Мудрику: он раз за разом прорывался к воротам и пробивал, но ему никак не везло отличиться забитым мячом.

С выходом на поле Конопли, Назарины и Зубкова Сергей Станиславович полностью изменил рисунок игры. Сборная Украины начала играть от счета, с акцентом на защиту. Оно и было понятно, потому что впереди была традиционно нервная последняя 15-минутка. И действительно, мальтийцы решили больше держать мяч на половине поля соперника, что должно было больше давить на игроков "желто-синих". Несмотря на то, что мяч никак не шел в ноги нашим футболистам, Мудрику все же улыбнулась удача — он забрал мяч на левом фланге, после чего сместился и вколотил под дальнюю штангу.

Сборная Украины пыталась забить еще (особенно старались Зубков и Конопля), но Мортен Крог все же зафиксировал счет 1:3. Несмотря на супергол Мудрика, результат был не по игре. Нужно проделать значительную работу над ошибками до ноября и не ударить лицом в грязь в матче с Италией.

Отбор на ЧЕ-2024. Группа С. 8-й тур

Та-Кали. "Национальный стадион"

Арбитр в поле — Мортен Крог (Дания)

Мальта — Украина 1:3

Голы: П. Мбонг 13 — Камензули 38 (аг), Довбик 43 (п), Мудрик 85

Мальта: Бонелло, Дж. Мбонг (Аттард 79), С. Борг, Пепе, Ж. Борг, Камензули, Гийомье (Писани 89), Н. Мускат (Кристенсен 69), Янкам, Нвоко (Сатариано 69), П. Мбонг (Монтебелло 89)

Украина: Трубин, Караваев (Зубков 76), Забарный, Матвиенко (Сваток 46), Миколенко, Сидорчук, Зинченко (Пихаленок 89), Ванат (Конопля 67), Судаков (Назарина 67), Мудрик, Довбик

Предупреждения: Писани 90+4 — Матвиенко 31, Зубков 90+4