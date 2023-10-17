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Отбор на Евро-2024. Мальта — Украина 1:3. Результат не по игре

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Этот матч должен был закончиться более уверенной победой "желто-синих"

Отбор на Евро-2024. Мальта — Украина 1:3. Результат не по игре

пресслужба УАФ

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч с Мальтой был тем поединком, в котором никак нельзя было терять очки. Тем более, что такой риск был еще в условно домашнем матче, когда только пенальти помогло команде Реброва победить.

С первых минут "красные" включили прессинг, из которого было довольно трудно выйти. Мяч главным образом держался в центре поля, хотя хозяева поля пытались совершать прорывы к воротам Трубина. Защита срабатывала слабо и этим воспользовались мальтийцы — центральные защитники упустили Пола Мбонга, который после передачи Нвоко прошел к границе штрафной и переиграл нашего кипера.

Фактически, "желто-синие" отдали инициативу сопернику. Тот, понимая положение украинцев, закрылся в глухой обороне и пытался перехватывать все передачи в финальную треть. Особенно доставалось прострелам Судакова, которые никак не хотели ни добираться до партнеров, ни залетать в ворота Бонелло. Подопечным Сергея Реброва это не понравилось и они должны были чаще нарушать правила. Матвиенко был особенно жестким и все же нарвался на "горчичник".

Однако вакханалия на поле, похоже, перестала нравиться "иоанитам" и они решили немного помочь гостям: Камензули на дальней штанге подрезал в подкате прострел Судакова с левого фланга штрафной в сетку собственных ворот. Это был подарок не только для нашей сборной, но и болельщиков, которые ставили на результат "забьют обе". Это подкосило мальтийцев, которые до перерыва умудрились еще и привезти пенальти после фола Джозефа Мбонга на Мудрике. Довбик рискованно пробил с отметки и все же обеспечил такое ожидаемое преимущество для украинцев до свистка. Конечно, сборная Мальты имела шанс на возвращение паритета, но Гийоме попал в штангу. Да и сам Мудрик мог забивать, однако его удар перехватил Бонелло.

Во втором тайме Сергей Ребров должен был убирать с поля Матвиенко, который рисковал оставить дыру в защите "желто-синих". Но важно было увидеть долгожданный конструктив, ведь все голевые моменты не были созданы собственноручно — везде помогал соперник. Бесспорно, игроки старались, но реализация и в дальнейшем оставляла желать лучшего. Особенно не везло Мудрику: он раз за разом прорывался к воротам и пробивал, но ему никак не везло отличиться забитым мячом.

С выходом на поле Конопли, Назарины и Зубкова Сергей Станиславович полностью изменил рисунок игры. Сборная Украины начала играть от счета, с акцентом на защиту. Оно и было понятно, потому что впереди была традиционно нервная последняя 15-минутка. И действительно, мальтийцы решили больше держать мяч на половине поля соперника, что должно было больше давить на игроков "желто-синих". Несмотря на то, что мяч никак не шел в ноги нашим футболистам, Мудрику все же улыбнулась удача — он забрал мяч на левом фланге, после чего сместился и вколотил под дальнюю штангу.

Сборная Украины пыталась забить еще (особенно старались Зубков и Конопля), но Мортен Крог все же зафиксировал счет 1:3. Несмотря на супергол Мудрика, результат был не по игре. Нужно проделать значительную работу над ошибками до ноября и не ударить лицом в грязь в матче с Италией.

Отбор на ЧЕ-2024. Группа С. 8-й тур

Та-Кали. "Национальный стадион"

Арбитр в поле — Мортен Крог (Дания)

Мальта — Украина 1:3

Голы: П. Мбонг 13 — Камензули 38 (аг), Довбик 43 (п), Мудрик 85

Мальта: Бонелло, Дж. Мбонг (Аттард 79), С. Борг, Пепе, Ж. Борг, Камензули, Гийомье (Писани 89), Н. Мускат (Кристенсен 69), Янкам, Нвоко (Сатариано 69), П. Мбонг (Монтебелло 89)

Украина: Трубин, Караваев (Зубков 76), Забарный, Матвиенко (Сваток 46), Миколенко, Сидорчук, Зинченко (Пихаленок 89), Ванат (Конопля 67), Судаков (Назарина 67), Мудрик, Довбик

Предупреждения: Писани 90+4 — Матвиенко 31, Зубков 90+4

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Комментарии (21)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.10.2023 в 00:03
З перемогою! Але така гра не може бути прийнятною для нас. Мудрик, безумовно, у цій грі був найкращим, грав з бажанням і тому таки досяг свого, заробив пенальті, який важкувато реалізував Довбик, а потім і сам забив чудовий гол. Добре із своїми обов'язками справились також Миколенко та Забарний. Не робив помилок і Караваєв. Матвієнко - знову провал. Трубін теж в епізоді з голом в наші ворота схибив. Ванат грав не на своїй позиції, я розумію, що його туди Ребров поставив від безвиході, але тому Ваната не було видно зовсім. Всі інші грали блякло. Знову неприємно здивував Зінченко. Ніякий Судаков. Сидорчук у свою силу зіграв, посередньо. Довбику знову ні з ким було чинити атаки. Нам дуже пощастило, що ми грали таким слабким складом цю спарку з найслабкішими командами в групі, і не втратили очок. Тому будемо сподіватись, що в останньому матчі всі найкращі наші гравці будуть здорові і в доброму гуморі та вправній формі (Ярмоленка, звісно, не буде), Ребров теж зробить правильні висновки, а отже ми виборемо собі місце під сонцем.
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0
0
nivroku (Odessa)
18.10.2023 в 00:02
Це тренер? Йому навіть до фізрука далеко. Задля цього "тренера" стільки мук та інтриг? ...дуй, Сірожа, чим швидше у відставку, може тебе твій Єрмак десь у офісі сміття прибирати пристроїть. Якщо в листопаді тренером ще буде Ребров, отримаємо по повній від Італії, та й плей-оф не врятує...
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0
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.10.2023 в 23:59
Світові зірки на розслабоні.Візит збірної Англії на Мальту: у збірної Мальти - 0 (нуль) ударів в бік воріт суперника;Візит Ваната та інших суперзірок: у збірної Мальти - 3 удари в площину і 6 ударів в бік воріт.
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
17.10.2023 в 23:55
Так чи інакше, але переграли. Тепер існує певна ймовірність, що зможемо здолати й італійців. Все ж на умовно "своєму" полі ми іноді граємо досить пристойно
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0
-1
Kaiso Vegas
17.10.2023 в 23:53
Зіни категорично не вистачає на 2й матч у спайці, і не важливо хто суперник: Італія, чи Мальта Із позитивного: гра Миколенка та гол Мудрика, а ну і Сваток теж, як на мене, непогано відіграв
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+1
0
C_Ballack (Днепр)
17.10.2023 в 23:53
Сидорчук за что тебя в сборную зовут, ты же просто бездарь. Ванат не понятно, выходил сегодня на поле или в отеле остался...
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+4
0
Smersh (Днепродзержинск)
17.10.2023 в 23:51
Це була не гра, а суцільний жах. Молодь в моему дворі на порядок краще грає. Вони можуть віддати пас на 3 метри точний на відміну від гравців збірною. Таке відчуття, що гравці збірної 3 суток кряду грузили вагони і вийшли на поле відразу після цього. Прибери автогол Мальти та зовсім випадковий пенальті, вдарь мальтіець трошки нижче поперечини - і все - припливли. Ну і Ребров, навіщо викликати стільки гравців і потім не випускати на поле.. Буяльский, Русин, Михайличенко...
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+5
-1
Kaiso Vegas
17.10.2023 в 23:55
Випадково мінусанув :/ Згоден на всі 100%, друже
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
17.10.2023 в 23:51
Дві ключові фрази від коментаторів - перша, рахунок нам дозволяє спокійно контролювати м'яч, і друга на початку другого тайму, хлопці заморилися, погляньте на Довбика він ледве дихає. Де там було спокійно, чого виморилися, пішки ж в основному. А може з такими командами так і можливо грати, але ж навіщо так ризикувати, та і болівальників на трибунах потішити. Один Мудрик молодець, запоров майже все що міг, але біжить не стоїть, за що йому і воздалося в кінці
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+6
0
oleg dynamo (львівська)
17.10.2023 в 23:59
як точно про Мудрика...запоров майже все...
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+1
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.10.2023 в 23:51
Приємно за рахунок і перший від Мудрика . А так , гра - звичайна луческівська тягомотіна . Реброва , ау !? Паралельно дивився англійців - там дійсно був футбол .
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.10.2023 в 23:51
Гри, як такої, немає зовсім. На Італію хоч не виходь...
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+3
0
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okolegko (Київ)
17.10.2023 в 23:59
Ну... це буде не за пару днів, тому все може змінитися. Циніков, сподіваюся, повернеться, та і взагалі, м’яч...
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0
0
Number13 (Мариуполь)
17.10.2023 в 23:49
С победой! Взяли все очки! одна просьба Реброву, в важных матчах нужно выпкускать сильных, нужен результат. а когда у нас на фланге караваев и и ванат, то это полная евотня. хорошо, что их другие вытянули. вперед на Италию!
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+2
0
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scorpius (Ck)
17.10.2023 в 23:49
Игра - днищенский отстой Из позитива сегодня только гол Мудрика и результат матча Англия-Италия.
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+6
0
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mr.Smith
17.10.2023 в 23:48
Все ок.З перемогою
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+1
0
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mr.Smith
17.10.2023 в 23:48
Та все за грою. Могли і четвертий забити.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.10.2023 в 23:48
алени! нужно было голы клепать, чтобы макароны опередить при равенстве очков
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.10.2023 в 23:50
а, и не пропускать!
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0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
17.10.2023 в 23:55
Таквсиравноже надо побеждать италов. Или личные встречи не катят?
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Tenma7 (Чернигов)
17.10.2023 в 23:57
Очки же сотрят
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