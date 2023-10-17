Забили, но не те. Украина пропустила быстрый гол от Мальты. ВИДЕО

Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.

Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.

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Проигрываем уже к 15-й минуте 0:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.