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Национальная сборная Украины

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Забили, но не те. Украина пропустила быстрый гол от Мальты. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Как-то так

Забили, но не те. Украина пропустила быстрый гол от Мальты. ВИДЕО

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.

Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.

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Проигрываем уже к 15-й минуте 0:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Мальта
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Комментарии (6)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
17.10.2023 в 22:22
Это Мальте небольшой подарок. Всё будет норм.
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0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 22:11
Заберть легкоатлета нафіг
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0
0
Кремень. (Кременчуг)
17.10.2023 в 22:10
Нехай взагалі нікуди не виходять. Ховають футбол від народу. Це капець, маючи інтернет, не можу вже збірну подивитись.
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0
-1
JudgeDredd (Киев)
17.10.2023 в 22:11
На Суспільному?
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 22:07
Потужно!)Боремося, відсоток володіння м'ячем 50/50! Складна гра з лідером групи. Потрібно зібратися та сподіватися на нічию у цьому найскладнішому матчі відбору!...
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MaximSK (Киев)
17.10.2023 в 22:06
После этого пропущенного гола от Мальты Ребров должен подать в отставку!
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