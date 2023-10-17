Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забили, но не те. Украина пропустила быстрый гол от Мальты. ВИДЕО
Как-то так
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.
Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.
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Проигрываем уже к 15-й минуте 0:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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Комментарии (6)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
17.10.2023 в 22:22
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 22:11
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Кремень. (Кременчуг)
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JudgeDredd (Киев)
17.10.2023 в 22:11
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.10.2023 в 22:07
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MaximSK (Киев)
17.10.2023 в 22:06
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