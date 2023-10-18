Национальная сборная Украины
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Миколенко - про Counter-Strike: Все играют. Саня Зинченко, Шапаренко, Миша Мудрик
Уже вышла новая версия игры
УАФ
Защитник "Эвертона" и
– В новый Counter Strike еще не играл. Я перешел в Pub G и пока наслаждаюсь им, потому что Counter Strike – нервная игра и ты больше нервничаешь, чем отдыхаешь. Но сейчас приеду и мы с Шапаренко и ребятами поиграем.
– Из команды кто-то играл?
– Все играют. Саня Зинченко, Шапаренко играют, Миша Мудрик играет. А я пока не играл, не тестировал эту игру.
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Источник:sporthub.media
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