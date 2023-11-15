Беспомощный Рибери и вездесущий Зозуля. Как топовая Франция спасовала перед Украиной

15-е ноября 2013-го справедливо считается памятной датой в истории украинского футбола. Еще бы, нашей национальной команде удалось выдать прекрасный перформанс (2:0) и зафиксировать единственную победу над французами – а хроника знает 12 матчей. Учитывая предстоящую битву с Италией, воспроизводим события десятилетней давности – возможно, они предоставят правильную мотивацию и напомнят, на что мы способны в ответственное время.

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Прежде всего, следует кратко вспомнить, при каких обстоятельствах Украина столкнулась с "трехцветными". На первый взгляд, может показаться, что мы легко преодолели квалификационный путь – набрали 21 зачетный балл (Англия – на один больше) и опередили ближайшего преследователя сразу на 6 пунктов. Впрочем, это совершенно не так – после эмоционального выезда на "Уэмбли" с фирменным выстрелом Евгения Коноплянки (1:1) коллектив неожиданно затормозил в борьбе с Молдовой (0:0) и уступил на "Олимпийском" Черногории (0:1).

Здесь обязательно надо сделать поправку на фактор Олега Блохина, который в сентябре согласился принять киевское "Динамо", а в октябре лег под нож из-за тромбоза сонной артерии. Андрей Баль, призванный подстраховать, не справился с задачей, плюс, в тогдашней ФФУ возник кризис относительно преемника – настолько, что Михаил Фоменко, находясь на посту главы комитета сборных, лично приступил к тренерским делам.

И только тогда Украина реально выстрелила – снова установила мир с "тремя львами" (0:0), оформила максимум против остальных конкурентов и на финише дистанции сохраняла призрачные шансы, чтобы выскочить на лидирующую строчку группы. Это было бы красиво, но нет – пришлось ограничиться стыками, где нам досталась Франция.

Можно сказать, что "сине-желтым" не повезло – если Хорватия встретилась с Исландией, Греция приняла Румынию, а нестабильная Португалия – Швецию, то мы должны были выстоять против соперника, где играл Франк Рибери, один из явных претендентов на "Золотой мяч". Причем второе место "Ле Бле" вполне объяснимо – в квинтете І довольно непринужденно главенствовала Испания, еще не утратившая магию "тики–таки". Как быть дальше?

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На пресс-конференции Михаил Фоменко признал, что его беспокоит неоднородная форма подопечных: "Мы собрались, врачи провели обследование, затем – тренировку. Из нашего анализа мы вывели то, что команда находится не в одинаковом состоянии. Почему не забивает Марко Девич? Все видели последний матч "Металлиста" в Харькове (прим. – 0:3, нанесенные донецким "Металлургом"). Днепропетровцы вообще пропустили тур чемпионата.

Кроме того, это уже концовка первого этапа сезона, поэтому игроки находятся в разных кондициях – функциональных и психологических. А это ведь матчи за одну-единственную путевку на ЧМ-2014. Это особенные матчи для нашей команды".

Тем не менее, чувствовалось спокойствие – Михаил Иванович даже пошутил в вопросе, против кого хотелось бы сыграть – Бензема и Жиру, и ответил, что с радостью выбрал бы второй состав французов, если бы это было возможно. Что касается "галльских петухов", то там, такое ощущение, не очень тщательно (если не вальяжно) готовились и не совсем понимали, с кем должны пересечься на поле – например тамошние журналисты все никак не могли найти Коноплянку, а Ярмоленко перепутали с Валерием Федорчуком.

Удивил ли Фоменко выбранным составом? Нет. В воротах – Пятов, линию защиты сформировали Шевчук, Хачериди, Кучер, Федецкий, в опорной зоне – дуэт Ротань-Степаненко, чуть выше – Коноплянка, Эдмар и Ярмоленко. На острие атаки – Роман Зозуля, который хоть и отметился в отборе одним мячом (против Польши), однако имел в активе еще две результативные передачи, в целом нравился трудолюбием и бойцовскими качествами.

"Ле Бле" тоже не преподнесли неожиданность в плане кадров – разве что появился Карим Бензема, а не Оливье Жиру. В остальных именах все прогнозируемо – Льорис, Эвра, Абидаль, Косельни, Дебюши расположились в обороне, Погба, Насри и Матюиди отправились в полузащиту, на флангах оказались Рибери и Лоик Реми (последний классно зарекомендовал себя в "Ньюкасле" и котировался Дешамом).

Заполненный НСК "Олимпийский", гимн Украины в исполнении "Пиккардийской терции" – царила шикарная атмосфера.

Первые минуты запомнились силовой борьбой, микродуэлями и "пристрелкой". Важно то, что часть наших ребят уже "висела" на желтых карточках (Федецкий, Ротань, Коноплянка и Эдмар), однако это не помешало им выложиться на сто процентов и добиться положительного результата.

Забегая наперед скажем, что в итоге не все уехали в Париж (Кучер наработал на удаление, а Федецкий получил желтую), однако в тот конкретный момент подобная спортивная жесткость приветствовалась и была оправдана. А как еще удержаться, если действовать слишком стерильно? Франция могла запросто нас смять благодаря быстрым перемещениям, зато мы не побоялись включить брутальность, чем сбили оппонента с толку.

В таком темпе прошел почти весь тайм – Украина довольно осторожно защищалась возле собственной штрафной, опережала гостей на отдельных участках поля, уверенно цеплялась за мяч, но не могла создать впереди что–то действительно опасное. Французы же несколько растерялись под придирчивым прессингом (Рибери был практически незаметен под натиском Федецкого), поэтому 0:0, при которых команды ушли на отдых, воспринимались логично – и близко не было впечатления, что мы в чем–то уступаем и не достойны поездки на Мундиаль в Бразилии.

Изменилась ли динамика после перерыва? Не особо – прослеживались привычные удары издали и немало персональных стычек. Поэтому, когда Степаненко протащил мяч на 61 минуте, "подключил" Эдмара, а "харьковчанин" – Зозулю, то трибуны враз встрепенулись – Роман устоял на ногах, избавился от опеки и протолкнул круглого мимо Льориса. Через секунду "Олимпийский" утонул в неистовстве.

Обновленный расклад сил заставил Дидье Дешама перестраиваться, искать варианты продолжения атаки, и мы едва не воспользовались свободным пространством. Было приятно наблюдать за тем, как Украина вдохновенно несется к воротам "трехцветных", пытается диктовать свои условия и смело отбивается. Насри, Матюиди, Бензема, которого бросили в бой вместо Жиру – их потуги отнюдь не выглядели убийственными.

И вот на 82 минуте Лоран Косельни "привез" пенальти – сначала схватил, а затем и завалил в штрафной зоне Романа Зозулю. Надо отметить, что основания для одиннадцатиметрового были и раньше (Эрик Абидаль дал почву для размышлений), впрочем теперь Джюнейт Чакыр не имел никаких сомнений. Ярмоленко ударил в правый угол, Льорис бросился в верном направлении, но, к счастью, не "потянул" – 2:0. Дешам беспомощно развел руками.

Под занавес поединка мы должны были идти на 3:0 – свежий Безус, заменивший Эдмара, пронесся вперед, имел множество вариантов, чтобы вывести того же Ярмоленко один на один с Льорисом, но непонятно почему придержал мяч и этим "убил" потенциальный голевой шанс. На выезде он вылезет боком, не иначе.

***

Фоменко выглядел сдержанно, но с нотками упрека подчеркнул, что счет должен был быть больше – будто в глубине души чувствовал, что текущего гандикапа не хватит.

"Если бы мы думали, что не можем победить сборную Франции, то, наверное, отказались бы выходить на игру. На такие матчи нужно настраивать футболистов? Наоборот, им нужно было преподнести, что все зависит от них самих. Ни одной командой такие матчи просто так не выигрываются.

Главной в этой игре была психология. Переломный эпизод произошел, когда мы забили гол. Были моменты, чтобы довести результат до 3:0. В перерыве я сказал игрокам, чтобы выполнили установку, двигались быстрее, и все начало получаться".

А вот Дешам, несмотря на поражение, оказался многословным – хвалил нашу команду и сделал акцент на том, что еще не все потеряно.

"Это был лишь первый шаг. А есть еще второй. Против Украины нелегко играть, она имеет качество и теперь находится в выгодном положении. Она агрессивно защищалась и фолила – это ее сильная сторона.

Украинцы знали, что опасность будет идти с левого фланга Франка Рибери. Против него часто фолили, поэтому было очень мало пространства, чтобы себя проявить. Мы пытались реагировать на физические особенности украинцев. Дела шли в их пользу, но это не было связано с нашим страхом – соперник ограничивал нас в выходе вперед, а потом сам быстро перебрасывал мяч.

Я хочу, чтобы болельщики верили в нашу комаанду, потому что нам все еще предстоит сыграть второй поединок. Мы должны создать другой рецепт для второй игры в Париже, поскольку этот уже не действует. Было бы здорово поехать в Бразилию, но нам нужно немного подождать", – подытожил специалист.

Что интересно, после во Франции возникла широкая дискуссия – если верить социологическим опросам, 61% граждан (L'Équipe вообще "вывел" цифру 84) не верило в дальнейший проход собственной сборной. Дешам оказался под прессом журналистов, которые в унисон отметили подготовку "сине-желтых" и раскритиковали кадровый выбор "трехцветных" – настолько, что правое крыло обвинило в поражении темнокожих исполнителей.

Что касается футболистов, то в стане конкурента совсем не растерялись – Погба, Насри и Бензема заверили, что приложат максимальные усилия, чтобы осуществить камбэк. Жаль, что настроение наших любимцев было отличным – довольно красноречиво, что после 3:0 на "Стад де Франс" Коноплянка обронил легендарные "Мы, извините, обкакались". Но это, как говорится, уже другая история.