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Зинченко: Степаненко должен был делать хет-трик в матче с Лехией
Украинец подвел итоги закрытого спарринга с польской командой
Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал спарринг с польской "Лехией" (2:0) в рамках подготовки к поединку отбора Евро-2024 с командой Италии.
"Было очень холодно, но для обеих команд. Хороший контрольный спарринг, думаю, тренерский штаб получил определенную информацию. Будем готовиться к игре со сборной Италии.
Приоритет был в коммуникации и наигрывании связей между футболистами, потому что физически, думаю, все ребята готовы, ведь чемпионаты продолжаются достаточно долго. Поэтому не сказал бы, что физическое состояние в спарринге было в приоритете.
На поле было намного теплее, чем сидеть на скамейке запасных, сто процентов. Что касается украинцев из "Лехии", то после игры перекинулись несколькими словами.
Моменты Тараса Степаненко? Я надеюсь, это все перенесется на игру со сборной Италии, поэтому у него все еще впереди. Но он должен был делать хет-трик", - сказал Зинченко.
Решающий матч отбора на Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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