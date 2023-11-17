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Зинченко: Степаненко должен был делать хет-трик в матче с Лехией

Национальная сборная Украины

Украинец подвел итоги закрытого спарринга с польской командой

Зинченко: Степаненко должен был делать хет-трик в матче с Лехией

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал спарринг с польской "Лехией" (2:0) в рамках подготовки к поединку отбора Евро-2024 с командой Италии.

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"Было очень холодно, но для обеих команд. Хороший контрольный спарринг, думаю, тренерский штаб получил определенную информацию. Будем готовиться к игре со сборной Италии.

Приоритет был в коммуникации и наигрывании связей между футболистами, потому что физически, думаю, все ребята готовы, ведь чемпионаты продолжаются достаточно долго. Поэтому не сказал бы, что физическое состояние в спарринге было в приоритете.

На поле было намного теплее, чем сидеть на скамейке запасных, сто процентов. Что касается украинцев из "Лехии", то после игры перекинулись несколькими словами.

Моменты Тараса Степаненко? Я надеюсь, это все перенесется на игру со сборной Италии, поэтому у него все еще впереди. Но он должен был делать хет-трик", - сказал Зинченко.

Решающий матч отбора на Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
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