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УАФ показала видео голов закрытого спарринга Лехия - сборная Украины
Украинцы победили соперника со счетом 2:0
Фото: УАФ
Вчера, 16 ноября сборная Украины обыграла польскую "Лехию" в товарищеском матче (2:0). Спарринг проходил за закрытыми дверями.
"Сине-желтые" забили два гола, а свои ворота сохранили сухими. Отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина. Ранее стало известно, в каком составе украинцы сыграли против польской команды.
Пресс-служба УАФ предоставила видео забитых мячей в этой игре:
Напомним, 20 ноября команда Сергея Реброва проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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