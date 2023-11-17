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Национальная сборная Украины

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УАФ показала видео голов закрытого спарринга Лехия - сборная Украины

Национальная сборная Украины

Украинцы победили соперника со счетом 2:0

УАФ показала видео голов закрытого спарринга Лехия - сборная Украины

Фото: УАФ

Новина українською
Новина українською

Вчера, 16 ноября сборная Украины обыграла польскую "Лехию" в товарищеском матче (2:0). Спарринг проходил за закрытыми дверями.

"Сине-желтые" забили два гола, а свои ворота сохранили сухими. Отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина. Ранее стало известно, в каком составе украинцы сыграли против польской команды.

Пресс-служба УАФ предоставила видео забитых мячей в этой игре:

Напомним, 20 ноября команда Сергея Реброва проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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