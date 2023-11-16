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Национальная сборная Украины

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УАФ раскрыла, в каком составе Украина провела оба тайма спарринга против Лехии

Национальная сборная Украины
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УАФ раскрыла, в каком составе Украина провела оба тайма спарринга против Лехии

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

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Сборная Украины обыграла польскую "Лехию" в товарищеском матче (0:2). Спарринг проходил за закрытыми дверями. В УАФ расписали, в каком составе команда провела оба тайма поединка.

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1-й тайм: Ризнык (Бущан, 30), Караваев, Бондарь, Матвиенко, Таловеров, Дубинчак, Сидорчук (к), Малиновский, Пихаленок (Назарина, 30), Зубков, Яремчук (Сикан, 30).

2-й тайм: Бущан (Трубин, 60), Миколенко, Забарный, Сваток, Тымчик, Назарина (Степаненко, 60), Зинченко (к), Судаков, Мудрик, Цыганков, Сикан (Довбик, 60).

"Сине-желтые" забили два гола, а свои ворота сохранили сухими. Отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина.

Решающий матч отбора на ЕВРО-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Комментарии
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.11.2023 в 00:12
На другий тайм вийшла фактично основа.
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Комментарии 2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.11.2023 в 00:12
На другий тайм вийшла фактично основа.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
17.11.2023 в 00:05
Ріже око відсутність Коноплі
sticker
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