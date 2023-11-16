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Зинченко после спарринга с Лехией поблагодарил поляков за помощь и поддержку

Национальная сборная Украины
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Зинченко после спарринга с Лехией поблагодарил поляков за помощь и поддержку

Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов

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Сборная Украины обыграла польскую "Лехию" в товарищеском матче (0:2). Александр Зинченко дал краткий комментарий по окончании поединка:

"Я хочу очень сильно поблагодарить за гостеприимство всех поляков. Много украинских беженцев живет здесь. Большое спасибо полякам за поддержку и помощь, которые они оказывают нам".

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Спарринг проходил за закрытыми дверями. "Сине-желтые" забили два гола, а свои ворота сохранили сухими. Отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина.

Решающий матч отбора на ЕВРО-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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