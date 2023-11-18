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Бондарь: Мы сделаем все, чтобы порадовать наших воинов

Национальная сборная Украины
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Защитник сборной Украины о подготовке к матчу с Италией

Бондарь: Мы сделаем все, чтобы порадовать наших воинов

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Новина українською
Новина українською

Защитник сборной Украины Валерий Бондарь поделился эмоциями после последней тренировки в Польше:

"Мы все обрадовались первому в этом году снегу - буквально как дети, ведь уже скоро Новый год. Но, конечно, с другой стороны, мы думаем, как сейчас холодно нашим ребятам на фронте, и хочется им помочь. А помочь мы можем именно положительными эмоциями, которые очень хотим обеспечить в понедельник, 20-го числа. Мы сделаем все, чтобы порадовать наших воинов. Но и нам немного холодно, замерзают ноги, однако мы привыкаем к этому. Тяжеловатое поле, конечно, но что делать. Нормально".

Также центрбек рассказал о подготовке к матчу и высказал мнение, относительно наставника национальной сборной Сергея Реброва:

"Сейчас нужно немного вспомнить наработки, которые мы делали раньше, и готовиться к матчу с Италией. Тренерскому штабу надо еще показать нам тактику, объяснить, как мы будем действовать, доказать все моменты, которые он хочет от нас видеть. Поэтому сейчас работаем именно над этим.

У меня очень положительные эмоции от работы с Сергеем Ребровым. Интересно, ведь у каждого тренера свой стиль. Ты должен от каждого брать лучшее и с каждым днем становиться более развитым во всех аспектах. Хороший тренерский штаб.

Конечно, это большая гордость, когда ты приезжаешь в нашу национальную сборную и имеешь право представлять страну. Для меня это большая ответственность. В понедельник посмотрим, на что мы способны", - сказал Валерий Бондарь.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Начало поединка в 21:45.

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Национальная сборная Украины Национальная сборная Италии Валерий Бондарь
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Источник:
uaf.ua
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