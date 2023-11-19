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Егор Назарина: Тренерский штаб укажет на сильные и слабые стороны соперника
Полузащитник сборной Украины поделился своими комментариями перед матчем с Италией
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Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Егор Назарина поделился своими комментариями перед матчем с Италией.
"Все в хорошем настроении, полны сил, готовимся к важной игре. Конечно, смотрели матч Италия - Северная Македония. Здесь важен не столько результат, сколько то, как играла команда соперников. Мы проанализируем этот поединок, тренерский штаб укажет на их сильные и слабые стороны. Мы фокусируемся на нашей игре. Для нас важно получить положительный результат, победить", — цитирует Назарину пресс-служба УАФ
Напомним, матч Украина - Италия пройдет 20 ноября в 21:45.
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