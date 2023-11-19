Егор Назарина: Тренерский штаб укажет на сильные и слабые стороны соперника

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Егор Назарина поделился своими комментариями перед матчем с Италией.

"Все в хорошем настроении, полны сил, готовимся к важной игре. Конечно, смотрели матч Италия - Северная Македония. Здесь важен не столько результат, сколько то, как играла команда соперников. Мы проанализируем этот поединок, тренерский штаб укажет на их сильные и слабые стороны. Мы фокусируемся на нашей игре. Для нас важно получить положительный результат, победить", — цитирует Назарину пресс-служба УАФ