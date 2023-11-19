Палкин: Шахтер победил Барселону, поэтому Украина может выиграть в Италии

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин уверен, что у Украины все шансы одолеть грозного оппонента - Италию.

Это будет тяжелая игра для Украины. Мы верим в наших игроков, но лучшее для нашей сборной - это предлагать хороший футбол. Во всяком случае, "Шахтер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов, поэтому Украина может выиграть в Италии.

Также, у него спросили о Михаиле Мудрике - одном из тех, на ком будет базироваться игра сборной Украины.

Мудрик прибыл в Премьер-лигу под сильным давлением со стороны журналистов и болельщиков, и он был один. Он играл на пустых стадионах последние три года из-за COVID и войны. Ему было трудно в Англии, но я думаю, что этот этап в прошлом, и теперь он приносит отличные результаты "Челси" и сборной Украины.

Игра Квалификации на Евро-2024 Украина - Италия состоится 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.