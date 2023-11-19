Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Шахтер победил Барселону, поэтому Украина может выиграть в Италии
Гендир Шахтера - о матче с Италией и Мудрике
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин уверен, что у Украины все шансы одолеть грозного оппонента - Италию.
Это будет тяжелая игра для Украины. Мы верим в наших игроков, но лучшее для нашей сборной - это предлагать хороший футбол. Во всяком случае, "Шахтер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов, поэтому Украина может выиграть в Италии.
Также, у него спросили о Михаиле Мудрике - одном из тех, на ком будет базироваться игра сборной Украины.
Мудрик прибыл в Премьер-лигу под сильным давлением со стороны журналистов и болельщиков, и он был один. Он играл на пустых стадионах последние три года из-за COVID и войны. Ему было трудно в Англии, но я думаю, что этот этап в прошлом, и теперь он приносит отличные результаты "Челси" и сборной Украины.
Игра Квалификации на Евро-2024 Украина - Италия состоится 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Популярное сейчас
- Гарантировано. Украина сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024 в случае не победы над Италией. Возможны два пути
- Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
- С украинским интересом. Сербия - Болгария. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора Евро-2024
- Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО