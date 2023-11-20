Третье место и плей-офф. Итоговая турнирная таблица сборной Украины в отборе Евро-2024

Ми люди дорослі і в казки хочемо вірити, так не буває. Суддя свою справу зробив, я таке передбачав ще до початку матчу. Порушення італійців судив через два рази на третій, а нам все підряд. Наші "іспанці" нічого хорошого не показали, захвалили їх. Задоволення перенесли на березень, хто знає в якій формі будемо? На жаль на фатально не повезло з групою в інших групах лідерами стали Албанія, Угорщина, Молдова і Вірменія мали шанс вийти, а у нашій групі Англія, Італія - є різниця? Треба більш реально підходити до формування складу кошиків при жеребкуванні. Тільки не треба про рейтинги.