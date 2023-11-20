  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Третье место и плей-офф. Итоговая турнирная таблица сборной Украины в отборе Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третье место и плей-офф. Итоговая турнирная таблица сборной Украины в отборе Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

А счастье было так возможно...

Третье место и плей-офф. Итоговая турнирная таблица сборной Украины в отборе Евро-2024

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины проводит свой последний матч в отборочной группе Евро-2024 против Италии. Нашей команде для прямого выхода из группы необходима победа.

В итоге, матч с возможностями для обеих команд завершился вничью 0:0.

Сборная Италии заняла свое второе место в группе, Украина – третье.

Италия отправляется на Евро автоматически, Украине предстоят стыковые матчи через сито плей-офф Лиги наций.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 8 6 2 0 22-4 +18 20
2 Италия 8 4 2 2 16-9 +7 14
3 Украина 8 4 2 2 11-8 +3 14
4 Северная Македония 8 2 2 4 10-20 -10 8
5 Мальта 8 0 0 8 2-20 -18 0
По теме
yellow-arrow
Ребров: Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее
yellow-arrow
Судейский эксперт: Если бы арбитр посмотрел ВАР, у него не было бы выбора, кроме пенальти на Мудрике
yellow-arrow
Миколенко – Лев матча Украина - Италия
Украина Италия Национальная сборная Украины Национальная сборная Англии Национальная сборная Италии Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
21.11.2023 в 00:26
Ми люди дорослі і в казки хочемо вірити, так не буває. Суддя свою справу зробив, я таке передбачав ще до початку матчу. Порушення італійців судив через два рази на третій, а нам все підряд. Наші "іспанці" нічого хорошого не показали, захвалили їх. Задоволення перенесли на березень, хто знає в якій формі будемо? На жаль на фатально не повезло з групою в інших групах лідерами стали Албанія, Угорщина, Молдова і Вірменія мали шанс вийти, а у нашій групі Англія, Італія - є різниця? Треба більш реально підходити до формування складу кошиків при жеребкуванні. Тільки не треба про рейтинги.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 12
vlotko (Броди)
21.11.2023 в 00:26
Ми люди дорослі і в казки хочемо вірити, так не буває. Суддя свою справу зробив, я таке передбачав ще до початку матчу. Порушення італійців судив через два рази на третій, а нам все підряд. Наші "іспанці" нічого хорошого не показали, захвалили їх. Задоволення перенесли на березень, хто знає в якій формі будемо? На жаль на фатально не повезло з групою в інших групах лідерами стали Албанія, Угорщина, Молдова і Вірменія мали шанс вийти, а у нашій групі Англія, Італія - є різниця? Треба більш реально підходити до формування складу кошиків при жеребкуванні. Тільки не треба про рейтинги.
Ответить
0
0
demiurg (Одесса)
20.11.2023 в 23:53
Що цікаво, нашими зусиллями італьянці потрапляють в останній, четвертий кошик при жеребкуванні (разом із сербами і, судячи з усього, швейцарцями). Якщо ми все ж таки вийдемо у фінальну частину Євро, з ними разом ми у групі не гратимемо.
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:55
З якого це італійці потраплять у четвертий?
Ответить
0
0
demiurg (Одесса)
21.11.2023 в 00:13
Як одне з трьох найгірших других місць у всіх 10 групах (тільки 14 баллів). Плюс ще 3 переможці майбутніх плей-офф - ці 6 збірних сформують 4-ий кошик при жеребкуванні
 
0
0
alex.belogubko (одесса)
20.11.2023 в 23:46
раньше надо было делать замены --вина Реброва --хорошо что ничья играем дальше а там посмотрим стоит попадать на ЕВРО при такой игре
Ответить
1
1
Лекарь (село Дарниця)
20.11.2023 в 23:45
На останніх хвилинах арбітр мав або жовту Мудрику дати, або пенальті у ворота Італії поставити. Ганьба УЄФА! Ганьба чеферіну!
Ответить
3
0
vlotko (Броди)
21.11.2023 в 00:04
Виконано волю Чеферина.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.11.2023 в 23:44
Грали добре, але агресивності не вистачало... В плей-оф шанс є, у Ребра гарний досвід проповзання (згадайте ференцварош - з дна - в Лігу Чемпіонів)..
Ответить
0
0
demiurg (Одесса)
20.11.2023 в 23:44
За таку гру не соромно. Дякуємо, хлопці
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2023 в 23:43
Тепер цей анонімний алкоголік чеферін потурбується щоб у плей оф грали на виїзді.
Ответить
0
0
avatar
Kalyna (Montreal)
20.11.2023 в 23:42
Редакціє, а таблички українською мовою у вас нема ? Тоді англійською ставте. Так що там з пенальті ? Падлюка суддівська. Навіть вар не пішло дивитися.
Ответить
3
0
magnum power (БОМЖ)
20.11.2023 в 23:41
ненавиджу цю мафію з УЄФА
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости