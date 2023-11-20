Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третье место и плей-офф. Итоговая турнирная таблица сборной Украины в отборе Евро-2024
А счастье было так возможно...
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
В понедельник, 20 ноября,
В итоге, матч с возможностями для обеих команд завершился вничью 0:0.
Сборная Италии заняла свое второе место в группе, Украина – третье.
Италия отправляется на Евро автоматически, Украине предстоят стыковые матчи через сито плей-офф Лиги наций.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|8
|6
|2
|0
|22-4
|+18
|20
|2
|Италия
|8
|4
|2
|2
|16-9
|+7
|14
|3
|Украина
|8
|4
|2
|2
|11-8
|+3
|14
|4
|Северная Македония
|8
|2
|2
|4
|10-20
|-10
|8
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|2-20
|-18
|0
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vlotko (Броди)
21.11.2023 в 00:26
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