Степаненко: Мы старались изо всех сил и отправляемся в плей-офф с гордостью

Опорный хавбек сборной Украины Тарас Степаненко подвел итог отборочного матча Евро-2024 против Италии (0:0).

"В первом тайме нам в основном приходилось защищаться, но, в конце концов, нам удалось создать моменты. Мы старались изо всех сил до финального свистка и отправляемся в плей-офф с гордостью.

После финального свистка мы поблагодарили наших болельщиков за их огромную поддержку. Они приехали сюда со всей Европы, они были потрясающими. Теперь у нас есть время подготовиться к плей-офф наилучшим образом. Если нам удастся сохранить здоровье, у нас есть хорошие шансы выступить хорошо", – приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.