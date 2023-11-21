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Степаненко: Мы старались изо всех сил и отправляемся в плей-офф с гордостью
Сборная Украины не обыграла Италию, но оставила очень неплохое впечатление
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный хавбек
"В первом тайме нам в основном приходилось защищаться, но, в конце концов, нам удалось создать моменты. Мы старались изо всех сил до финального свистка и отправляемся в плей-офф с гордостью.
После финального свистка мы поблагодарили наших болельщиков за их огромную поддержку. Они приехали сюда со всей Европы, они были потрясающими. Теперь у нас есть время подготовиться к плей-офф наилучшим образом. Если нам удастся сохранить здоровье, у нас есть хорошие шансы выступить хорошо", – приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.
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