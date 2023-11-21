Матч отбора Евро с Италией стал лидером спортивных просмотров 2023 года в Украине

Отборочный матч Евро-2024 Украина – Италия (0:0) стал самым популярным спортивным событием у украинских зрителей в 2023 году.

Об этом сообщил комментатор MEGOGO Роберто Моралес, который рабо тал на этом матче.

"Матч Украина – Италия лидер спортивных просмотров в этом году. Рад, что пришлось его работать. А вот фартовости у этих комментаторов не хватило. Будем ждать плей-офф", - написал Моралес в фейсбуке.

Напомним, что Италия, в итоге, заняла второе место в группе и напрямую пробилась на Евро. Сборная Украины будет испытывать свои шансы через сито плей-офф Лиги наций.