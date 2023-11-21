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Матч отбора Евро с Италией стал лидером спортивных просмотров 2023 года в Украине
К сожалению, обыграть Италию нам не удалось
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Отборочный матч
Об этом сообщил комментатор MEGOGO Роберто Моралес, который рабо тал на этом матче.
"Матч Украина – Италия лидер спортивных просмотров в этом году. Рад, что пришлось его работать.
А вот фартовости у этих комментаторов не хватило. Будем ждать плей-офф", - написал Моралес в фейсбуке.
Напомним, что Италия, в итоге, заняла второе место в группе и напрямую пробилась на Евро. Сборная Украины будет испытывать свои шансы через сито плей-офф Лиги наций.
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