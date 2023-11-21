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Национальная сборная Украины

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Забарный: Когда видишь украинские флаги, украинцев, которые поддерживают – тот момент, когда скучаешь по этому

Национальная сборная Украины
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Защитник поблагодарил болельщиков за поддержку

Забарный: Когда видишь украинские флаги, украинцев, которые поддерживают – тот момент, когда скучаешь по этому

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отбора Евро-2024 с Италией (0:0).

"Когда видишь украинские флаги, украинцев, которые поддерживают – это такой момент, когда скучаешь по этому. Так хочется, чтобы мы собрались на наших родных стадионах и играли для наших болельщиков.

Такое время сейчас, но надеемся на лучшее. Спасибо всем за поддержку. Слава Украине", – сказал Забарный.

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