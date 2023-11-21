Забарный: Когда видишь украинские флаги, украинцев, которые поддерживают – тот момент, когда скучаешь по этому

Защитник сборной Украины Илья Забарный поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отбора Евро-2024 с Италией (0:0).

"Когда видишь украинские флаги, украинцев, которые поддерживают – это такой момент, когда скучаешь по этому. Так хочется, чтобы мы собрались на наших родных стадионах и играли для наших болельщиков.

Такое время сейчас, но надеемся на лучшее. Спасибо всем за поддержку. Слава Украине", – сказал Забарный.