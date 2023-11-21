Национальная сборная Украины
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Забарный: Когда видишь украинские флаги, украинцев, которые поддерживают – тот момент, когда скучаешь по этому
Защитник поблагодарил болельщиков за поддержку
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Защитник
"Когда видишь украинские флаги, украинцев, которые поддерживают – это такой момент, когда скучаешь по этому. Так хочется, чтобы мы собрались на наших родных стадионах и играли для наших болельщиков.
Такое время сейчас, но надеемся на лучшее. Спасибо всем за поддержку. Слава Украине", – сказал Забарный.
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