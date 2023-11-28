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Национальная сборная Украины

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Экс-игрок Боснии Враньеш: Украину жалеют. Вспомните Евровидение – все знали, что она должна победить

Национальная сборная Украины
Обновлено

В Боснии есть своя теория заговора

Экс-игрок Боснии Враньеш: Украину жалеют. Вспомните Евровидение – все знали, что она должна победить

Михайло Лозовий UA-Футбол

Новина українською

Экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины Огньен Враньеш оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, где его команда померяется силами с Украиной.

"Знаете, в чем величайшая трагедия? Украину поддерживает весь мир, ее жалеют… Вспомните Евровидение – все знали, что Украина должна победить.

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Мне жаль Боснию, я всем сердцем играл за эту сборную. Желаю им удачи, но из-за своей игры они уже долгое время не выходят на большие турниры. Слежу за сборной, но половины игроков не знаю, понятия не имею, откуда их взяли. Когда они прибывают в сборную, их поведение…" – сказал Враньеш для Psihokast.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Победитель пары сыграет с Исландией или Израилем, который сойдутся во втором полуфинале.

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Источник:
UNA
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