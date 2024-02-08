Поворознюк: Для Реброва нет крутых, блатных, серых или белых - любой может попасть в сборную

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился впечатлениями от работы Сергея Реброва во главе сборной Украины.

"При Реброве сборная стала совсем другая. Тот же Пихаленок и еще некоторые игроки сейчас в составе, кажется, что при бывших тренерах они никому не нужны. У нас привыкли: Коноплянка и Ярмоленко, и только они должны быть.

А для Реброва нет крутых, блатных, серых или белых. У него только есть человек, нормально играющий в футбол. И это огромный плюс.

Все видят, что при Реброве любой футболист по чемпионату Украины, любой украинец может попасть в сборную. Если хорошо играет. Это не может не радовать.

А то, что Ребров может раскрывать футболистов – это тоже большой плюс. То, что у него тренерский талант – безусловный плюс. Я считаю, что это самый лучший тренер Украины.

Раньше было, что футболисты попадали в состав не по спортивному принципу. Некоторые футболисты играют хорошо и не попадают в состав. А Коноплянка без практики в своем клубе, где он дважды взамен вышел, был вызван в сборную. Я считаю, что это несправедливо по отношению к остальным футболистам.

Думаю, Артем Смоляков заслуживал вызова в сборную. Если он не потеряет интерес к футболу, и будет относиться так, как он сейчас относится, то в будущем – игрок сборной.

Сейчас есть в команде несколько молодых футболистов, имеющих большое будущее. Но я не хотел бы называть сейчас их фамилии, чтобы они нос не задрали", – сказал Поворознюк.