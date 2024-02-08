Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поворознюк: Для Реброва нет крутых, блатных, серых или белых - любой может попасть в сборную
Президент Ингульца порассуждал о сборной Украины при Сергее Реброве
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился впечатлениями от работы Сергея Реброва во главе
"При Реброве сборная стала совсем другая. Тот же Пихаленок и еще некоторые игроки сейчас в составе, кажется, что при бывших тренерах они никому не нужны. У нас привыкли: Коноплянка и Ярмоленко, и только они должны быть.
А для Реброва нет крутых, блатных, серых или белых. У него только есть человек, нормально играющий в футбол. И это огромный плюс.
Все видят, что при Реброве любой футболист по чемпионату Украины, любой украинец может попасть в сборную. Если хорошо играет. Это не может не радовать.
А то, что Ребров может раскрывать футболистов – это тоже большой плюс. То, что у него тренерский талант – безусловный плюс. Я считаю, что это самый лучший тренер Украины.
Раньше было, что футболисты попадали в состав не по спортивному принципу. Некоторые футболисты играют хорошо и не попадают в состав. А Коноплянка без практики в своем клубе, где он дважды взамен вышел, был вызван в сборную. Я считаю, что это несправедливо по отношению к остальным футболистам.
Думаю, Артем Смоляков заслуживал вызова в сборную. Если он не потеряет интерес к футболу, и будет относиться так, как он сейчас относится, то в будущем – игрок сборной.
Сейчас есть в команде несколько молодых футболистов, имеющих большое будущее. Но я не хотел бы называть сейчас их фамилии, чтобы они нос не задрали", – сказал Поворознюк.
Популярное сейчас
- Израиль – в группе смерти. Результаты жеребьевки Лиги наций 2024/24. Полный список групп
- На место Залужного Зеленский назначил Александра Сырского
- Умеров сообщил об отставке Залужного с должности главнокомандующего ВСУ
- Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги наций 2024/25
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО