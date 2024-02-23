Срна: Сборная Украины – серьезная команда, она заслуживает на выход на Евро

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением о том, сможет ли национальная сборная Украины попасть на чемпионат Европы 2024 года.

"Украина – это серьезная сборная, полная великолепных игроков, которые играют в больших и сильных европейских клубах, и они прекрасно подходят молодежи из "Шахтера" и других клубов Украины.

Украинцы являются фаворитами этих матчей, они лучше всех. И я бы сказал, что по всем параметрам они заслуживают выйти на Евро. Евро принес бы Украине столько положительных эмоций, что трудно даже представить", - считает хорват.