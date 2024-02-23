Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Сборная Украины – серьезная команда, она заслуживает на выход на Евро
Хорват считает, что украинцы являются фаворитами пути
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением о том, сможет ли национальная сборная Украины попасть на чемпионат Европы 2024 года.
"Украина – это серьезная сборная, полная великолепных игроков, которые играют в больших и сильных европейских клубах, и они прекрасно подходят молодежи из "Шахтера" и других клубов Украины.
Украинцы являются фаворитами этих матчей, они лучше всех. И я бы сказал, что по всем параметрам они заслуживают выйти на Евро. Евро принес бы Украине столько положительных эмоций, что трудно даже представить", - считает хорват.
Напомним, в плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной (21 марта), а в случае победы над боснийцами встретится с победителем пары Израиль – Исландия (26 марта).
Популярное сейчас
- УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24
- Пушич: Марсель больше заслуживал выхода в следующий раунд
- Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
- Стартовала продажа билетов на домашний матч сборной Украины, который состоится 26 марта
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО