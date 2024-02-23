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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Срна: Сборная Украины – серьезная команда, она заслуживает на выход на Евро

Национальная сборная Украины

Хорват считает, что украинцы являются фаворитами пути

Срна: Сборная Украины – серьезная команда, она заслуживает на выход на Евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением о том, сможет ли национальная сборная Украины попасть на чемпионат Европы 2024 года.

"Украина – это серьезная сборная, полная великолепных игроков, которые играют в больших и сильных европейских клубах, и они прекрасно подходят молодежи из "Шахтера" и других клубов Украины.

Украинцы являются фаворитами этих матчей, они лучше всех. И я бы сказал, что по всем параметрам они заслуживают выйти на Евро. Евро принес бы Украине столько положительных эмоций, что трудно даже представить", - считает хорват.

Напомним, в плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной (21 марта), а в случае победы над боснийцами встретится с победителем пары Израиль – Исландия (26 марта).

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Дарио Срна Украина Шахтер (Донецк) отбор на Евро-2024
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Источник:
Sportske novosti
Опубликовал: Алина Ерофеева
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