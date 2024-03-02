Андрей Шевченко: У нас есть диалог с Adidas о возможном сотрудничестве

Глава УАФ рассказал о переговорах ассоциации по сотрудничеству с техническим партнером:

“ – В феврале вы встречались с гендиректором Adidas. Это говорит о возможных договоренностях по техническому партнерству?

— У нас истекает контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами. Adidas – классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними относительно возможного сотрудничества.

— С Joma контракт продлеваться не будет?

— Мы прорабатываем варианты и должны выбрать самый лучший для нас.

— Joma критиковали за то, что они работают в России.

— Я знаю.

— Будете учитывать это во время нового подписания?

— Я все буду учитывать”, – сказал Шевченко.