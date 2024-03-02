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Андрей Шевченко: У нас есть диалог с Adidas о возможном сотрудничестве

Национальная сборная Украины

Joma отойдет на вечный отдых?

Андрей Шевченко: У нас есть диалог с Adidas о возможном сотрудничестве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава УАФ рассказал о переговорах ассоциации по сотрудничеству с техническим партнером:

– В феврале вы встречались с гендиректором Adidas. Это говорит о возможных договоренностях по техническому партнерству?

— У нас истекает контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами. Adidas – классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними относительно возможного сотрудничества.

— С Joma контракт продлеваться не будет?

— Мы прорабатываем варианты и должны выбрать самый лучший для нас.

— Joma критиковали за то, что они работают в России.

— Я знаю.

— Будете учитывать это во время нового подписания?

— Я все буду учитывать”, – сказал Шевченко.

Напомним, что в период с 2009 по 2016 год техническим спонсором сборной Украины был немецкий Adidas. С 2017 года по настоящее время в УАФ действует контракт с испанской фирмой Joma.

Кроме этого в истории технических партнеров “сине-желтых” были: Umbro (1992-1997 гг.), Puma (1997-2002 гг.) и Lotto (2002-2008 гг.).

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Андрей Шевченко Украина Joma
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Romerik (YNWA)
02.03.2024 в 12:03
За адідасу в нас були самі ригачні форми. Чи то дизайнери пилили гроші, чи лінь було щось придумувати. Чого не взяти пуму? Вона шиє для збірних не так масово, але завжди унікально. Найк, НБ... Стільки всього нормального є, а повертаємось до "трьох полосок на плечах"
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
02.03.2024 в 12:03
За адідасу в нас були самі ригачні форми. Чи то дизайнери пилили гроші, чи лінь було щось придумувати. Чого не взяти пуму? Вона шиє для збірних не так масово, але завжди унікально. Найк, НБ... Стільки всього нормального є, а повертаємось до "трьох полосок на плечах"
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 12:44
пума поддерживает путина. ее нельзя!
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