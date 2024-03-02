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Андрей Шевченко: У нас есть диалог с Adidas о возможном сотрудничестве
Joma отойдет на вечный отдых?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава УАФ рассказал о переговорах ассоциации по сотрудничеству с техническим партнером:
“ – В феврале вы встречались с гендиректором Adidas. Это говорит о возможных договоренностях по техническому партнерству?
— У нас истекает контракт с Joma, и мы имеем полное право встретиться с потенциальными партнерами. Adidas – классная компания, она когда-то с нами сотрудничала. И я открыто говорю, что да, у нас есть диалог с ними относительно возможного сотрудничества.
— С Joma контракт продлеваться не будет?
— Мы прорабатываем варианты и должны выбрать самый лучший для нас.
— Joma критиковали за то, что они работают в России.
— Я знаю.
— Будете учитывать это во время нового подписания?
— Я все буду учитывать”, – сказал Шевченко.
Напомним, что в период с 2009 по 2016 год техническим спонсором сборной Украины был немецкий Adidas. С 2017 года по настоящее время в УАФ действует контракт с испанской фирмой Joma.
Кроме этого в истории технических партнеров “сине-желтых” были: Umbro (1992-1997 гг.), Puma (1997-2002 гг.) и Lotto (2002-2008 гг.).
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