Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко будет вызван в сборную Украины вместо травмированного хавбека "Шахтера" Тараса Степаненко, сообщает ТаТоТаке.

Это первый вызов 22-летнего опорника в главную команду страны. Это автоматически означает, что Бражко пропустит два ближайших матча молодежки - товарищеский против Марокко U-23 (предварительно - 22.03 в Анталье) и официальный против Азербайджана U-21 (26.03 в Баку).

В текущем сезоне Бражко провел 20 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. На его счету также 2 забитых мяча в 21 поединке за молодежную сборную Украины U-21.