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Национальная сборная Украины

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Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины

Национальная сборная Украины

Будет вызван дебютант

Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины

Фото Анатолія Репіна - УАФ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко будет вызван в сборную Украины вместо травмированного хавбека "Шахтера" Тараса Степаненко, сообщает ТаТоТаке.

Это первый вызов 22-летнего опорника в главную команду страны. Это автоматически означает, что Бражко пропустит два ближайших матча молодежки - товарищеский против Марокко U-23 (предварительно - 22.03 в Анталье) и официальный против Азербайджана U-21 (26.03 в Баку).

В текущем сезоне Бражко провел 20 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. На его счету также 2 забитых мяча в 21 поединке за молодежную сборную Украины U-21.

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Тарас Степаненко Украина Владимир Бражко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.03.2024 в 17:19
Якщо так, то можна сказати, що нарешті схаменулись і прийняли правильне рішення.
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Комментарии 2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.03.2024 в 17:19
Якщо так, то можна сказати, що нарешті схаменулись і прийняли правильне рішення.
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Джим Слэйд (Харьков)
05.03.2024 в 17:57
Правильним воно буде, якщо буде грати він, а не Сидорчук)
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