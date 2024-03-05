Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?

Сегодня утром, 5-го марта, УАФ разослала в клубы письма с перечнем игроков, которые вызваны в национальную команду на матч против Боснии и Герцеговины, сообщает Football Hub.

Ассоциация просила клубные медиа не публиковать эти данные до официального объявления. Впрочем, "Шахтер" немного поспешил и заблаговременно сообщил, что 6 игроков донецкой команды получил вызов в ряды "сине-желтых".

Напомним, ранее Министерство молодежи и спорта Украины на своем официальном сайте опубликовало состав делегации сборной Украины, которая отправится на матч плей-офф за выход на Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной. Но впоследствии УАФ заявила, что это лишь предварительный список, а не официальный.