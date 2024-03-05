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Национальная сборная Украины

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Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?

Национальная сборная Украины

Донецкий клуб поспешил

Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Сегодня утром, 5-го марта, УАФ разослала в клубы письма с перечнем игроков, которые вызваны в национальную команду на матч против Боснии и Герцеговины, сообщает Football Hub.

Ассоциация просила клубные медиа не публиковать эти данные до официального объявления. Впрочем, "Шахтер" немного поспешил и заблаговременно сообщил, что 6 игроков донецкой команды получил вызов в ряды "сине-желтых".

Напомним, ранее Министерство молодежи и спорта Украины на своем официальном сайте опубликовало состав делегации сборной Украины, которая отправится на матч плей-офф за выход на Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной. Но впоследствии УАФ заявила, что это лишь предварительный список, а не официальный.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Море23 (Одесса)
05.03.2024 в 15:12
Сайт про Динамовские
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0
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Комментарии 4
Море23 (Одесса)
05.03.2024 в 15:12
Сайт про Динамовские
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.03.2024 в 14:46
буря в стакане воды! им вообще делать нех, как таким ребячеством заниматься?
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2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.03.2024 в 14:22
Шахтьор цинічно показав, хто в домі хазяїн.
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1
2
tekutiev
05.03.2024 в 14:38
обратись к психиатру.там помогут.
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3
0

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