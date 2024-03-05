УАФ сделала заявление по поводу списка игроков от Минспорта

Пресс-служба УАФ подтвердила, что список игроков сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины от Минмолодьспорта не соответствует действительности.

"Список вызванных на плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года футболистов сборной Украины был предоставлен Украинской ассоциацией футбола по требованию Министерства молодежи и спорта Украины 26 февраля для оформления приказа об участии национальной команды в мартовских поединках.

С Минмолодьспорта было согласовано, что список игроков - предварительный и не является официальным составом команды на встречу с Боснией и Герцеговиной, которая состоится 21 марта в Зенице.

Таким образом, список игроков, обнародованный накануне отечественными медиа на основе документа, размещенного на официальном сайте министерства молодежи и спорта, не является фактическим составом сборной Украины, который будет готовиться к ближайшим матчам.

Перечень футболистов, которые примут участие в мартовском подготовительном сборе, будет обнародован в течение этой недели на официальных ресурсах УАФ", - говорится в заявлении Ассоциации.