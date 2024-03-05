Тренер Боснии Милошевич: Уверен, что мы можем победить Украину

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич рассказал, чего ждет от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины .

"Я уверен, что те игроки, которых мы вызвали на эти матчи – это все лучшее, что есть в Боснии и Герцеговине. Исходя из того, что мы уже видели, проанализировали и из того, во что мы планируем играть, это лучшее, что мы имеем.

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Способна ли эта команда победить Украину и выиграть второй матч? Я убежден, что да. Легко не будет, Украина обладает индивидуальным качеством, это им может помочь. Но в таких играх важнее иметь крепкую компактную команду, которая знает, чего она хочет с первой до последней минуты", - сказал Милошевич.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница.