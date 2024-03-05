  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Боснии Милошевич: Уверен, что мы можем победить Украину
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Боснии Милошевич: Уверен, что мы можем победить Украину

Национальная сборная Украины
Обновлено

Саво Милошевич пробует излучать оптимизм

Тренер Боснии Милошевич: Уверен, что мы можем победить Украину

Фото: nfsbih.ba

Новина українською

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич рассказал, чего ждет от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины.

"Я уверен, что те игроки, которых мы вызвали на эти матчи – это все лучшее, что есть в Боснии и Герцеговине. Исходя из того, что мы уже видели, проанализировали и из того, во что мы планируем играть, это лучшее, что мы имеем.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Способна ли эта команда победить Украину и выиграть второй матч? Я убежден, что да. Легко не будет, Украина обладает индивидуальным качеством, это им может помочь. Но в таких играх важнее иметь крепкую компактную команду, которая знает, чего она хочет с первой до последней минуты", - сказал Милошевич.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница.

По теме
yellow-arrow
Шесть игроков Динамо получили вызов в сборную Украины - известен список
yellow-arrow
Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины
yellow-arrow
Наставник Боснии: Домашнее поле - не единственное наше преимущество перед Украиной
Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
05.03.2024 в 21:55
Сильні аргументи: маємо "крепкую компактную команду, которая знает, чего она хочет с первой до последней минуты", такі аргументи можна приписати любій команді, в тому числі і нашій, загальні фрази.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
vlotko (Броди)
05.03.2024 в 21:55
Сильні аргументи: маємо "крепкую компактную команду, которая знает, чего она хочет с первой до последней минуты", такі аргументи можна приписати любій команді, в тому числі і нашій, загальні фрази.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости