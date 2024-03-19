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"Это сложное решение", - Ребров высказался о вратарском вопросе в сборной

Национальная сборная Украины

Кто же выйдет на решающие матчи?

"Это сложное решение", - Ребров высказался о вратарском вопросе в сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров порассуждал о сложном вратарском выборе на решающие матчи отбора на Евро-2024.

"Мы много общаемся с тренером вратарей по поводу того, кто должен играть, по поводу практики, как игроки играют в своих командах. Уже есть некоторые мнения на этот счет. Мы будем принимать решение перед матчем.

Я очень доволен, что у всех вратарей есть практика, как в национальных чемпионатах, так и в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это сложное решение, но, я считаю, это хорошо, когда есть конкуренция и есть голкиперы, которые постоянно имеют практику на столь высоком уровне", – сказал Ребров.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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