"Это сложное решение", - Ребров высказался о вратарском вопросе в сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров порассуждал о сложном вратарском выборе на решающие матчи отбора на Евро-2024.

"Мы много общаемся с тренером вратарей по поводу того, кто должен играть, по поводу практики, как игроки играют в своих командах. Уже есть некоторые мнения на этот счет. Мы будем принимать решение перед матчем.

Я очень доволен, что у всех вратарей есть практика, как в национальных чемпионатах, так и в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это сложное решение, но, я считаю, это хорошо, когда есть конкуренция и есть голкиперы, которые постоянно имеют практику на столь высоком уровне", – сказал Ребров.