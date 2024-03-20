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Ребров: До игры и после я желаю тренеру Боснии всего наилучшего, но у нас разные задачи

Национальная сборная Украины
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Предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем с Боснией и Герцеговиной

Ребров: До игры и после я желаю тренеру Боснии всего наилучшего, но у нас разные задачи

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

В преддверии полуфинального матча плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию.

- Вы знаете тренера сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевича. Будут ли какие-то секреты между вами, учитывая, что все знают вашу приверженность схемам 4—2—3—1 и 4—3—3?

– Я хорошо знаю Саво со времен, когда с ним играл. Я думаю, он хороший человек. Но я не знаю, какой он тренер. Он провел всего несколько матчей во главе национальной сборной, сменил немало игроков, временами и структуру игры. Я уважаю Саво, но мы приехали сюда не как друзья. До игры и после я, конечно, желаю ему всего наилучшего, но у нас разные задачи.

— Как себя чувствует Виктор Цыганков, сыграет ли он завтра?

— Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя, у нас еще есть день. Посмотрим, как он будет чувствовать себя на тренировке. Но мы взяли с собой 28 футболистов, есть игроки, способные сыграть на этой позиции. Конечно, Виктор очень важный исполнитель, мы надеемся на его скорое возвращение.

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— Что вы ожидаете от завтрашней игры?

— Мы все понимаем, что это будет трудная игра на выезде. Босния стала пятой в своей группе квалификации, но к этому матчу любая команда может подготовиться и показать лучший футбол. Мы готовимся к тяжелой игре. Босния и Герцеговина – сильная команда с хорошими футболистами. Мы должны уважать оппонента, но сконцентрироваться на себе.

— Каково нынешнее состояние футболистов, есть ли травмированные, кроме Цыганкова?

— Нет, за эту неделю не было каких-либо повреждений, все восстанавливаются, готовятся. Для меня всегда очень трудный вопрос – кто не попадет в заявку. Я вижу тренировочный процесс – все ребята все понимают, работают очень мощно. Это будет тяжелое решение.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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