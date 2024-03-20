Ребров: Если увижу слова Милошевича, где он поддерживает российских игроков, то напомню ему, что у нас идет война

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем 1/2 финала плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины ответил на вопрос о главном тренере соперников Саво Милошевиче.

– Последние несколько недель мы слышали в украинских СМИ, что Милошевич многое поддерживает или защищает россиян, российских футболистов, чтобы они могли играть в международных матчах и так далее. Каково ваше отношение к таким комментариям от него? Будете ли вы с ним говорить об этом? Несколько украинских СМИ даже спрашивают, будете ли вы жать ему руку после таких комментариев, где он открыто поддерживает российских футболистов.

- Я не видел этого интервью от Саво. Если он говорил это, то да, я напомню ему о том, что у нас идет война, ситуация такая. Я этого не слышал. Но если я увижу – я скажу, да. Но я считаю, что для нас важнее подготовиться к этой игре, чем говорить об этом.