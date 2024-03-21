Федецкий: Основной голкипер сборной? Здесь даже закарпатский знахарь не скажет

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал о том, что он думает о вратарском вопросе в команде перед матчем 1/2 финала плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

"Не знаю. Здесь наверняка даже закарпатский знахарь не скажет. Это приятная головная боль для тренера, потому что все – что Бущан, что Лунин, что Трубин находятся в шикарной форме. Наверное, все же будут делать акцент на опыте. Мне абсолютно все три голкипера нравятся, как они действуют на последнем рубеже. Кому непосредственно – я здесь не могу сказать.

Читал интервью Реброва, где сказал, что решения будут принимать непосредственно в день матча. Плюс тренер по вратарям Рустам Худжамов смотрит, видит тренировочный процесс, анализирует их матчи. Увидим. Все три вратаря достойны играть в основном составе.

Есть тренерский штаб и многие говорят, что победный состав не меняют. Но это же сборная, и здесь нужно смотреть в целом как непосредственно с игровой практикой в их клубах. У всех есть игровая практика – у кого-то ее больше. Да, за счет чемпионата Португалии у Трубина. Лунин за "Реал". Если он посадил Кепу сейчас, Куртуа получил травму. Андрей сейчас номер один в "Реале", что бы там ни писали и ни говорили", – сказал Федецкий.